Após 30 anos, Regina Casé refaz foto com Ana Marcela Cunha: "Delícia de encontro"

A atriz Regina Casé foi surpreendida pela atleta Ana Marcela Cunha durante uma viagem de avião

Regina Casé (69) usou as redes sociais nesta quinta-feira, 13, para dividir um momento especial que passou durante um voo.

A atriz, que está no ar na novela Todas as Flores, do Globoplay, contou aos seguidores que reencontrou com Ana Marcela Cunha (31), que mostrou uma foto que elas tiraram juntos quando a nadadora era criança.

Na imagem mostrada pela atleta, Casé aparece usando um vestido estampado, enquanto segura no colo uma menininha vestida de baiana. Após ver o registro, as duas refiram novas fotos juntas.

"Gente! Vocês não imaginam a minha surpresa quando alguém bateu no meu ombro no avião e disse: tá vendo essa baianinha? Será que você podia refazer a foto com ela agora? 30 anos depois?? Virei pro lado e era ela! Essa gigante olímpica que deu tantas alegrias para o Brasil: Ana Marcela", contou a atriz.

Em seguida, Regina confessou que ficou emocionada ao ver a lembrança. "Que delícia de encontro e que emoção ver que ela guardou tanto tempo essa foto, que estava ali no seu celular sem saber que ela ia me encontrar… Demais né, gente???", completou.

Confira as fotos de Regina Casé com Ana Marcela Cunha:

Encontro com Claudia Raia e Luca

Nesta última quarta-feira, 12, Regina Casé encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar um encontro muito especial nos bastidores de um dia de trabalho. A artista se encontrou com Claudia Raia (56) e o filho da atriz, Luca (dois meses), e celebrou o momento ao compartilhar os registros no feed do Instagram.

"Mamãe Claudia saiu correndo do estúdio onde estávamos trabalhando hoje em SP pra dar de mamar pro Luca!!! Demais estar com você no seu primeiro dia de trabalho agora que seu bebê fez dois meses!", vibrou ela.

