Após 20 dias internado, pai de Christiane Torloni recebe alta e atriz comemora: "Muito grata"

Geraldo Matheus, pai da atriz Christiane Torloni, estava internado após sofrer um infarto do miocárdio

Nesta última segunda-feira, 23, o pai da atriz Christiane Torloni (65) recebeu alta hospitalar. O ator Geraldo Matheus, de 93 anos, estava internado em um hospital do Rio de Janeiro desde o dia 4 de janeiro, após sofrer um infarto do miocárdio.

Em entrevista a repórter Giulia Costa, do jornal O Globo, a atriz se mostrou grata pela vida do pai, e também rasgou elogios a equipe médica, que fez de tudo para ajudá-lo na recuperação durante o período que ficou internado.

"Só tenho o que comemorar. Estou muito grata. Salvaram a vida do meu pai, me devolveram ele. Foi a mão de Deus. As pessoas que puderam ajudar estavam muito próximas. A equipe médica lutou por ele por quase um mês. Estamos muito gratos", afirmou a artista.

Torloni ainda contou que ia diariamente ao hospital com sua mãe, dona Monah Delacy, de 93 anos, e falou sobre a força dela. "Ela é um rochedo", ressaltou ela, que ainda explicou que passou os últimos dias dedicada apenas ao pai. "A gente coloca tudo no modo avião. Ele se tornou prioridade total. É como se fosse um filho. Tenho muita sorte de ter meus pais vivos. Paramos tudo, depois a gente paga com atraso", completou.

Recentemente, a atriz publicou em seu perfil no Instagram um vídeo para falar sobre o quadro de saúde do pai, que na ocasião ainda estava no hospital. "Oi, meus queridos. Estou passando aqui para agradecer de coração as mensagens de carinho, de amor, de fé, que nós, eu e minha mãe e meu pai temos recebido. Algumas pessoas sabem que meu pai sofreu um infarto grave no dia 4 de janeiro e, a partir dali, tem sido uma grande luta. Ele é um guerreiro e está se recuperando. Se Deus quiser, logo ele estará em casa. Minha mãe, que é um rochedo, está firme e agradecida a nós todos... Muito obrigado pelo afeto e corrente de amor", disse ela.

