Após 18 anos, chega ao fim o casamento de Carioca, do Pânico

Na rede social, esposa de Carioca, do Pânico, Paola Machado, anuncia fim de seu casamento com o humorista após mais de 15 anos juntos

O casamento de Carioca, do extinto Pânico na TV, chegou ao fim. O anúncio foi dado pela mãe dos filhos do humorista, a nutricionista Paola Machado, que compartilhou uma nota para avisar que não estão mais juntos.

Após 18 anos de união e dois herdeiros, Nicolas e Lorena, o casal não tem mais um relacionamento amoroso. Segundo a profissional da saúde, a relação já terminou há algum tempo e avisou aos internautas para não haver rumores.

"Para esclarecer rumores, meu casamento chegou ao fim há algum tempo. Conto com a compreensão de todos para que a nossa privacidade seja preservada neste momento", pediu a ex-esposa do comunicador.

Na rede social de Paola Machado, as fotos com o ex-marido continuam. É possível ver os registros deles em família, com os filhos, em datas especiais como Natal e Ano Novo.

Emílio Surita, do Pânico, é internado depois de diagnóstico de câncer

Em maio do ano passado, o jornalista Odair Del Pozzo contou que o apresentador do Pânico, na Jovem Pan, Emílio Surita, estava internado depois de receber o diagnóstico de um câncer no intestino.

No Pânico, ele iniciou a atração dizendo após as notícias: "A gente só deve satisfações às pessoas que a gente gosta, aos nossos familiares, amigos e principalmente nossa audiência".

Em seguida, Emílio Surita esclareceu como estava. "Eu tive um problema de saúde, estava já praticamente recuperado, já estava recuperado, aí mandou uma notícia quando tava me dando alta, que time [tempo] errado depois de tantos dias que eu já estava, porque o seguinte o cara do rádio da televisão daqui nunca pode tá doente. A gente como pessoa física fica doente tem uma coisa e outra. E nesse momento você quer preservar as pessoas de ficar preocupada e tal".

O apresentador continuou falando como a notícia não lhe agradou muito como foi veiculada. "Acontece que, quando o cara deu essa notícia a internet faz assim 'ó', tanta gente bacana, tanta gente que gosta da gente, tanta mensagem que recebi, até gente que me odeia mandou mensagem porque ficou com dó. Eu falei: vou lá prestar uma satisfação, que eu estou bem, que eu estou tranquilo, mas estou perfeito, exames bons, deu tudo certo graças a Deus, graças a equipe, equipe médica, cheguei no hospital", falou.