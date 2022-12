Apontada como nova madrasta de Neymar, Mariane Bernardi aproveita férias no Catar

Apesar de não ter assumido relação com Neymar Santos, a loira Mariane Bernardi já apareceu em diversos cliques com ele

A loira belíssima apontada como nova namorada do "Neypai"(57) está curtindo as férias no Catar. Em seu perfil fechado Mariane Bernardi vem postando cliques fazendo passeios típicos.

Apesar de ainda não terem assumido o relacionamento, os dois vem sendo vistos juntos constantemente. Segundo o jornal Extra, Bernardi é mãe de um dos amigos de Neymar (30), o jogador Andrei (22). A catarinense teria sido vista com o pai do craque em julho do ano passado, quando assistiram à final da Copa da França, quando o PSG enfrentou o Saint-Étienne.

Em seu perfil, Bernardi posou sorrindo usando um véu característico da cultura islâmica. Ela também postou clique assistindo à seleção brasileira. Agora com o intervalo entre jogos, as voltinhas e passeios turísticos são mais que bem-vindos.

"Cada dia, cada experiência!!! Só estando aqui para sentir a emoção dos dias vividos!!! Copa-Qatar2022", escreveu em uma das publicações. Desde que separou de Nadine Gonçalves (55), mãe do camisa 10, Neymar Santos não assumiu ao público nenhum relacionamento.

Confira as fotos de Mariane Bernadi: