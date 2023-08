Apelou? Foto de Virgínia Fonseca para ajudar o marido gera polêmica: "Está se perdendo"

Foto de Virgínia Fonseca para ajudar o marido gera polêmica; entenda a confusão

A influenciadora Virgínia Fonseca voltou a se tornar um dos assunto mais comentados nas redes sociais nesta sexta-feira, 25. É que ela resolveu publicar uma foto bem ousada para divulgar o novo trabalho do marido, o cantor Zé Felipe.

O filho de Leonardo está lançando Marrento, seu novo trabalho. Para ajudar a bombar a canção, ela surgiu com pouquíssima roupa e citou um trecho da letra da música. "Meu love é cachorro e sem sentimento", disparou ela.

Só que a foto bem ousada acabou dividindo opiniões, já que muitos não gostaram de ver a influenciadora caprichando na ousadia. "A Paola sempre teve razão. Uma exposição desnecessária do corpo", disse um. "Sigo, adoro, mas já tá se perdendo", opinou outro. "Mulher, tu não precisa disso não", escreveu outro.

Alguns seguidores também defenderam Virgínia Fonseca. "A verdade é que todas queriam ter um corpo assim! Pronto falei", disse um. "Um povo tão conservador e santo que nem sei o que estão fazendo aqui no Instagram! A Virgínia não é do ramo evangélico pra ser tão cobrada", defendeu outro.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Beleza de Virgínia Fonseca é destaque em clique

A beleza de Virgínia Fonseca impactou os internautas e a youtuber recebeu uma chuva de elogios na web. "Credo, linda demais", disparou uma. "A verdade é que todas queriam ter um corpo assim! Pronto falei", escreveu outra. "Poderosa demais", afirmou uma terceira.

"Que maravilhosa. Vai com calma", pediu uma. "Vou intensificar meu treino de glúteos a partir de segunda-feira após ver essa foto", brincou um. "Só critica quem quer ser igual", opinou uma. "Socorro, que corpo", destacou mais uma. "Quer surra de beleza? Toma", acrescentou um.

A bela posou de toplesss, exibindo as tatuagens estratégicas, para as lentes do fotógrafo Dimitrow e caprichou no carão. No clique para lá de sensual, a loira apareceu usando apenas uma meia-calça com recortes transparente no bumbum, luvas pretas e brincos dourados.