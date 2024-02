Aos beijos, Ludmilla e Brunna Gonçalves abrem álbum de fotos ousadas no Caribe

Aproveitando uma viagem no Caribe, Ludmilla e Brunna Gonçalves abrem álbum de fotos ousadas para seus seguidores nas redes sociais

A cantora Ludmilla e sua esposa, a dançarina e ex-BBB Bruna Gonçalves, estão curtindo uma viagem romântica em St Barths, no Caribe, após intensos dias de Carnaval. Nesta terça-feira, 27, a artista abriu um álbum de fotos ousadas do passeio e deixou seus seguidores de boca aberta.

Aos beijos, Ludmilla e Brunna posaram de topless ao renovar o bronzeado na piscina. Nos cliques super quentes, as duas apareceram apenas com a parte debaixo do biquíni e toalha da cabeça, onde trocaram carícias e até curtiram alguns petiscos. A cantora ainda posou só de toalha e exibiu a linda paisagem da ilha caribenha onde está passando seus dias.

"Ela é aquela...", escreveu Ludmilla na legenda da publicação. Nos comentários, Brunna se declarou para a amada: "Minha melhor companhia". Já seus seguidores foram a loucura com as fotos. "É QUENTIIIIII", escreveu a cantora e ex-BBB Pocah."Socorrooooo", disparou um internauta. "Eita que elas tem a QUÍMICA!", declarou outro. "Maravilhosas demais", disse mais um.

Confira a publicação:

Ludmilla e Brunna Gonçalves surgem agarradinhas na piscina

Na última segunda-feira, 26, Brunna Gonçalves compartilhou um registro super fofo com sua esposa, a cantora Ludmilla, em suas redes sociais. Curtindo suas férias pós-Carnaval em St. Barths, no Caribe, as duas estão aproveitando para descansar em clima de romance.

Nos stories do Instagram oficial de Brunna, as artistas apareceram agarradinha, enquanto aproveitavam para se refrescar na piscina. No vídeo, o casalzão surgiu aos beijos enquanto cantavam uma música romântica uma para a outra.

"Só consigo sentir coisa boa vendo esse vídeo", escreveu a ex-BBB junto com o vídeo. Ludmilla logo repostou o vídeo e celebrou o momento com sua esposa. "Melhor vibe", declarou a cantora em seus stories do Instagram.