Em clima de romance, Ludmilla e Brunna Gonçalves surgem agarradinhas na piscina

Viajando juntas, Ludmilla e Brunna Gonçalves surgem agarradinhas na piscina e esbanjam fofura em novos registros para seus seguidores; confira!

Após o fim dos dias intensos de Carnaval, a cantora Ludmilla e sua esposa, a dançarina Brunna Gonçalves, decidiram passar alguns dias de férias. Em St Barths, no Caribe, as duas estão aproveitando para descansar e curtir em clima de romance.

Nesta segunda-feira, 26, as artistas apareceram agarradinhas nos stories do Instagram oficial de Brunna. Aproveitando para se refrescar em um dia de piscina, o casalzão surgiu aos beijos enquanto cantavam uma música romântica uma para a outra.

"Só consigo sentir coisa boa vendo esse vídeo", escreveu a ex-BBB junto com o vídeo. Ludmilla logo repostou o vídeo e celebrou o momento com sua esposa. "Melhor vibe", declarou a cantora. O registro também foi compartilhado por Brunna em seu perfil no X (antigo Twitter), onde os internautas se derreteram pelas duas.

"Amo tanto o amor de vocês", declarou um seguidor. "O casal mais lindo que existe", disse outro. "Se tiver casal mais lindo, eu desconheço", escreveu mais um.

Confira a publicação:

Brunna Gonçalves ironiza críticas sobre férias com Ludmilla

Na última quinta-feira, 22, Brunna Gonçalves rebateu alguns questionamentos de internautas após divulgar viagem para os Estados Unidos com sua esposa, a cantora Ludmilla.Isso porque a dançarina, virou assunto nas redes sociais por compartilhar com os fãs que elas estavam de férias em Miami.

Internautas passaram a levantar o que Brunna estaria fazendo da vida para intitular o período como férias. Ao entrar na brincadeira, Brunna ironizou as críticas com justificativa inusitada. "Fiquei o ano todo falando "me bate Ludmilla" mona, precisava tirar umas férias né...Também sou filha de Deus", brincou.

Vale ressaltar que a ex-BBB costuma fazer participações nos shows da esposa durante a apresentação da música Maldivas, escrita para ela, quando solta a frase "me bate, Ludmilla". As duas também tiveram um carnaval bem agitado entre São Paulo e Rio de Janeiro.