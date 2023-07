Aos beijos, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso posam no pôr do sol de Noronha

O casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso aparece em clima de romance durante folga em sua pousada em Fernando de Noronha; confira!

De folga em Fernando de Noronha, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso curtem clima de romance ao pôr do sol do arquipélago paradisíaco, com direito a registros de seu momento íntimo.

Nas fotos publicadas por Ewbank no Instagram, o casal aparece sentado na borda de uma piscina aos beijos. A atriz e modelo também foi elogiada por exibir seu corpão definido nos cliques em Noronha. Veja só:

Foto: Reprodução / Instagram

Nos comentários das fotos de biquíni de Giovanna, nas quais Bruno também apareceu na piscina com a amada, os seguidores comentam sobre o casal: "Deve ser uma delícia ficar assim fazendo nada com vocês", disse fã.

Os registros, feitos pelo fotógrafo @Neuronha, foram realizados na Pousada Maria Flor, comprada por Bruno Gagliasso em 2021. Cheia de luxo, ela é destino de vários famosos e da família do casal, que costuma a visitá-la com seu filhos: Titi, de 10 anos, Bless, de oito anos, e Zyan, de dois anos.

Veja as fotos de Giovanna Ewbank na piscina:

Giovanna Ewbank dá presente inusitado para Bruno Gagliasso

No dia 27 de junho, o ator Bruna Gagliassousou suas redes sociais para revelar que ganhou um presente e tanto de sua esposa, a atriz e apresentadora Giovanna Ewbank. A loira adotou dois cavalos resgatados e presenteou o amado com os potrinhos.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Bruno compartilhou um vídeo no qual aparece recebendo os cavalos, que estão em um campo de futebol na casa da família, mas logo devem se mudar para o Rancho da Montanha, que o casal é proprietário, no interior do estado do Rio de Janeiro.

“Melhor presente que eu já ganhei na vida da Giovanna Ewbank junto com a Garra Animal! Dois cavalos bebês, Jack Bauer e Dante Brasil, novos integrantes do Rancho da Montanha”, escreveu o ator, na legenda da postagem. No vídeo, Bruno detalhou um pouco mais como estavam os animais.

“Os pais morreram. Eles estavam na rua. A mãe do menorzinho puxava carroça... eles estão aqui em casa até quarta-feira, e a gente vai levá-los para o rancho”, revelou o ator, explicando quais era as condições que os animais estavam antes do resgate da ONG que ajudou Giovanna a presentear o famoso.

Os internautas se apaixonaram pela novidade e deixaram comentários positivos na postagem do ator. “Own… que amor!”, disparou Moniza Iozzi. “Esse Bruno não existe véi. Orgulho de você como ser humano, mano”, exaltou um outro internauta. “Deus abençoe vocês”, exclamou uma terceira usuária.