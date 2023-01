Aos 81 anos, Betty Faria sofre ataque grosseiro, ganha apoio e desabafa: "Quanta raiva"

Betty Faria sofre ataque grosseiro nas redes sociais e se revolta; entenda a confusão`

A atriz Betty Faria foi atacada nas redes sociais por um fã que relembrou uma revista na qual ela posou totalmente nua. Ela foi capa da publicação nos anos 80.

“O relógio do tempo é implacável. Ontem, uma inspiradora de punhe***. Hoje, uma atriz no ostracismo... Se apegou à esquerda para não ser mais uma moradora do Retiro dos Artistas”, declarou o fã.

Muito incomodada com o ataque gratuito, ela fez questão de responder a mensagem ofensiva. Sem descer do salto, a veterana anunciou que bloqueou o seguidor.

“Gente, esse coitado cheio de raiva e não sabe de nada. Luz e block. Coitado, quanta raiva! Block infeliz”, disse. A publicação acabou excluída, mas outros famosos apoiaram a atriz.

PODEROSA

Recentemente, a atriz Betty Faria (81) surgiu na virada do ano em um clique ousado no qual surgia de maiô branco: "Cheia de esperança", escreveu ela na legenda. A famosa deixou claro que está com tudo em cima. Tomando um banho de mar, a veterana arrasou ao exibir as curvas em meio às ondas do mar.

Veja: