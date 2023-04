Aos 57 anos, Isadora Ribeiro mostra corpo farto ao posar de biquíni: "Coragem"

Isadora Ribeiro mostra corpo farto ao exibir suas curvas em cliques na piscina de sua mansão

A atriz Isadora Ribeiro deixou os fãs impressionados nesta quarta-feira, 5, ao publicar uma sequência de fotos encantadoras em que surge combinando um biquíni com um shortinho micro.

Na piscina de sua mansão, a estrela de 57 anos exibiu suas curvas e deixou os fãs impressionados com a fartura de seu corpão. A musa ainda publicou uma reflexão.

"Tem uma frase que diz o seguinte: pra quem tem a coragem de investir em ser forte e resoluta, os momentos difíceis passam mais rápido. Que possamos sempre pensar e meditar antes de agir, refletir e não se deixar levar pelo aspecto mais primitivo da nossa mente", disse.

Eterna musa da abertura do Fantástico, a atriz ainda foi além. "As vezes recebemos uma mensagem da mente e imaginamos que é uma informação, mas é ilusão. O problema do excesso de imaginação é que terminamos piorando uma questão, em vez de melhorá-la, a partir das perspectivas exageradas e dramáticas de nossa mente. Meditar é um verbo muito importante prá evitar atitudes que poderão nos prejudicar no futuro", disse.

Longe das novelas desde Amor e Revolução, trama exibida pelo SBT no ano de 2011, Isadora Ribeiro tem se dedicado ao teatro e ao cinema nos últimos tempos.

Veja:

QUE SITUAÇÃO!

Aos 57 anos, a atriz Isadora Ribeiro deixou os seguidores ao compartilhar um clique em que surge exibindo toda a sua beleza. Ela apareceu em uma série de fotos sem filtros e sem edições.

Nas fotos, ela posa com uma lingerie neon mínima e deixa em evidência a beleza que os "Todos os momentos, valorize as pessoas que você pode contar, mas principalmente conte com sua própria força, reveja a rota, lute e vença, você sempre poderá tentar quantas vezes for preciso", disse ela que ainda mostrou segurança.