Aos 49 anos, Scheila Carvalho provoca internautas ao exibir demais durante treino: "Chama o bombeiro!"

Scheila Carvalho provoca fãs ao posar para cliques ousados durante seu treino

Poderosa! Na última segunda-feira, 06, Scheila Carvalho postou mais um vídeo para mostrar para os fãs sua rotina intensa de treinos.

Aos 49 anos, a Morena do Tchan revelou como mantêm o corpão em forma ao surgir fazendo uma série de exercícios bem intensos na academia de casa.

Usando um top megadecotado e microshorts barbiecore, a musa fitness fez caretas, caras e bocas ao fazer agachamentos e outras séries pesadas.

Dona de um corpão cheio de curvas, Scheila mostrou que os treinos estão fazendo efeito ao ostentar nos registros o seu bumbum enorme, pernas desenhadas e a barriga sarada, sem nenhuma gordurinha.

"Socorro bombeiro minha perna tá pegando fogo com esse treino", escreveu Scheila na legenda da publicação se referindo ao marido.

Nos comentários, os fãs ficaram impressionados com a dedicação da famosa: "Nossa muita linda mais já esta ficando uma graciane", disse um internauta. "Chamar a equipe inteiro do corpo de bombeiros com esse treino aí", falou outra. "Parabéns isso aí! Dedicação e esforço aparece resultado!!", escreveu um terceiro.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE SCHEILA CARVALHO:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Scheila Carvalho (@scheilacarvalhooficial)

Sarada!

Recentemente, Scheila Carvalho impressionou a web ao surgir de biquíni em novas fotos em sua rede social. A morena roubou a cena com sua boa forma impecável ao surgir curtindo a piscina de sua mansão.

Nos cliques publicados por Scheila, ela apareceu plena na água e se destacou ao aparecer usando um biquíni verde clarinho.

O modelo com amarrações e conchinhas de enfeite na parte de cima deixou o corpaço bronzeado da musa em evidência e Scheila Carvalho arrancou suspiros dos seguidores. "Minha gente, o calor tá tão