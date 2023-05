Ao lado da namorada, Fernanda Souza prestigia musical de Lucas Lima: "Saímos emocionadas"

A apresentadora Fernanda Souza e a namorada, Eduarda Porto, assistiram ao musical na companhia de Sandy e Noely

Na tarde deste domingo, 7, a atriz e apresentadora Fernanda Souza (38) compartilhou alguns registros inéditos ao lado da namorada, Eduarda Porto.

As duas aproveitaram a noite deste último sábado, 6, para prestigiar o mais novo trabalho de Lucas Lima (40) e Bruna Guerin (37), o Once Musical, que está em cartaz no Teatro Villa Lobos, em São Paulo, e elas fizeram questão de tietar os protagonistas.

Nas imagens publicadas no feed do Instagram, Fernanda e Duda surgem ao lado dos artistas e também da cantora Sandy (40) e de sua mãe, Noely (62). "Ontem foi dia de assistir nosso amado amigo Lucas Lima no Once Musical! Sai de lá espantada", contou.

Em seguida, a atriz rasgou elogios para Lucas e Bruna. "Lucas, você canta, toca e ainda atua com uma naturalidade, com tanta paixão e dignidade! Fiquei tão orgulhosa de você, Luc! Tanto! E de quebra ainda assisti a mais um espetáculo com a Bruna Guerin, que na minha opinião é uma das atrizes mais completas da sua geração! Meus parabéns a todo o elenco impecável e a toda equipe."

Fernanda também falou sobre assistir o musical ao lado de Sandy e Noely. "Sandy e Noely, nem acredito que conseguimos assistir juntinhas! Amamos vocês", declarou ela, que convidou os seguidores para prestigiarem o projeto dos amigos. "Fica em cartaz no Teatro Villa Lobos até dia 21/05 e recomendo muito! Eu e Duda saímos de lá emocionadas com uma história tão linda e tanta música boa!", completou.

Nos comentários, Sandy também celebrou o encontro. "Ai, foi tudo!! Amei tanto dividir esse momento com vocês… E o orgulho dele nem cabe em mim, Lucas. Amo vocês!", escreveu a cantora.

Vale dizer que Fernanda é bastante discreta em relação ao seu namoro, dividindo poucos registros com Duda na web. No começo de abril, as duas surgiram juntas na Tardezinha, show comandado por Thiaguinho (40), ex-marido da atriz.

Confira a publicação de Fernanda Souza:

