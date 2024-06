Anitta se manifesta após fala contra bilionários em podcast

A cantora Anitta se mostrou incomodada com as críticas recebidas após uma entrevista ao podcast On Purpose with Jay Shetty

A cantora Anitta se mostrou incomodada com as críticas recebidas após uma entrevista ao podcast On Purpose with Jay Shetty, que foi ao ar na última semana. Ela recorreu ao Instagram na noite de sábado, 8, para se defender após falar sobre uma proposta de limitar grandes fortunas com uma "lei anti-riqueza" para reduzir a desigualdade social.

“Estão utilizando o meu nome para fazer política com algo que está equivocado. E não são coisas tão verdadeiras, então, como não quero ninguém fazendo política equivocada com meu nome, resolvi vir aqui falar com vocês”, iniciou.

“O que acontece é que um youtuber compartilhou um pedaço dessa resposta, talvez com o ponto de vista dele, não sei, porque não olhei a fundo, mas com falas que são dele, não minhas. As pessoas começaram a replicar isso como se eu tivesse falado o que ele falou", continuou ela, que não citou nomes.

“Eu não compartilho da dinâmica desse youtuber, não acompanho, não sei qual é o seu direcionamento, não sou desse tipo de dinâmica. Já fui mais de falar, de me meter, hoje em dia estou bem, na minha, tranquila. Não me responsabilizo pelas ideias e falas dos outros. Me responsabilizo pelas coisas que eu falo”, ressaltou Anitta.

Veja:

O que Anitta disse?

Durante a atração, Anitta foi questionada sobre qual lei criaria para melhorar o planeta. “Eu criaria um limite de dinheiro que cada pessoa pudesse ter. Você pode ter até ‘aqui’. A partir ‘daqui’ você terá que doar. Entendo que o dinheiro vem para aqueles que trabalham duro, que se esforçam, mas, para além desse teto, você não precisa de mais. Ninguém precisa ter tanto. Você precisa dividir”,

Ela ainda defendeu que o dinheiro deve ser melhor distribuído. "Se você quer construir uma escola, legal. Se você quer proteger a Amazônia, legal. Ninguém precisa de bilhões, estou falando de necessidade”, continuou.