Anitta exibe colar com nome do namorado, Murda Beatz

Nas redes sociais, a cantora Anitta surgiu usando um color com o nome do amado

CARAS Digital Publicado em 07/07/2022, às 18h54

Anitta (29) usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 7, para mostrar um colar diferente.

Na imagem compartilhada no Stories do Instagram, a cantora aparece usando um colar todo brilhante com o nome do namorado, o produtor canadense Murda Beatz (28).

Os artistas, vale lembrar, assumiram o romance no Dia dos Namorados, 12 de junho, quando a famosa compartilhou um vídeo com o amado na cama.

Essa não é a primeira vez que Anitta homenageia algum namorado dessa forma. Em 2020, a cantora surgiu usando um colar com a letra G e outro escrito 'Gui'. Na ocasião, ela estava namorado Gui Araújo (34).

Música com Missy Elliott

Anitta foi ao Instagram compartilhar detalhes de seu mais novo lançamento. A cantora publicou um vídeo com a pergunta: "Por que você acha que eu voaria da Europa para os Estados Unidos por apenas 24 horas?".

Após o questionamento, ela surgiu ajoelhada e quis saber se Murda Beatz gostaria de se casar com ela. Porém, a verdade seria apenas revelada ao final do vídeo, onde Anitta se encontrava com a rapper americana Missy Elliott.

Confira a foto de Anitta usando o colar com nome de Murda: