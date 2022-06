Anitta aparece na cama ao lado do produtor Murda Beatz e pede presente de Dia dos Namorados

Anitta apareceu em suas redes sociais deitada ao lado do produtor musical Murda Beatz e comentou sobre o Dia dos Namorados no Brasil

Em pleno Dia dos Namorados, Anitta(29) apareceu na cama com o produtor canadense Murda Beatz (28) e pediu um presente de Dias dos Namorados.

Por meio de seu Instagram, Anitta publicou alguns momentos com o suposto namorado em que conversava com ele em português e Murda, com a ajuda do celular, tentava responder à cantora.

Anitta ficou brava com o produtor ao perceber que ele estava usando o celular para traduzir o que ela falava. “Você está usando um aplicativo? Sério?”, questionou a cantora brasileira. Sem graça, o canadense tentou disfarçar: “Não, estou falando com você”.

Rindo, Anitta aproveitou para perguntar para o produtor: “Cadê meus presentes?”. Murda não entendeu a pergunta e respondeu que sim.

Durante a conversa, a dona do hit Boys Don’t Cry mencionou que era Dia dos Namorados no Brasil. “Bom dia. Hoje é Dia dos Namorados no Brasil”, comentou Anitta. O produtor respondeu com a pronúncia da data em inglês: “Valentine’s Day no Brasil”.

