Anitta desabafa e pede união após fim das eleições: ''Pesadelo''

Publicado em 31/10/2022, às 09h25

A cantora Anitta (29) usou as redes sociais para se manifestar após o fim das eleições 2022 no domingo, 30.

Após a vitória de Lula (PT) contra Jair Bolsonaro (PL) pela Presidência da República, a artista confessou que está aliviada com o resultado, mas pediu para respeitarem a democracia e quem teve voto diferente.

Em seu perfil no Twitter, a famosa afirmou que "o amor venceu". "Alívio. Se o amor venceu, agora é hora de colocar esse amor em prática. Colocar a democracia em prática. Acolher e respeitar o vizinho que votou diferente, compreender e respeitar a pessoa que votou igual a você, mas discorda em algumas coisas. Só assim a gente nunca mais vive o pesadelo que foi essa eleição. Essa guerra social que vivemos. Enquanto ainda tratarmos o outro com agressividade, raiva e desrespeito só estaremos sendo o espelho daquilo que dizemos que estamos lutando contra", começou escrevendo.

"Rezo pela união. A pessoa que preferíamos ganhou, mas metade do povo brasileiro está infeliz. Que saibamos pensar neles assim como gostaríamos que pensassem na gente independente de qualquer diferença, independente se eles fariam o mesmo ou não. Isso é amor incondicional", disse ainda.

Na sequência, Anitta comentou que vai se afastar novamente das redes sociais para se cuidar. "Bom... como disse aos fãs em live mais cedo estou num momento de cuidar de mim. Então vou voltar a me afastar um pouco das redes, mas o @QGdaAnitta tá sempre me mostrando as coisas legais. Voltei hoje porque me disseram que estavam usando minha ausência pra fazer uma política que discordo. Se você se sentiu apoiado por mim durante tudo isso. Sinta-se abraçado. Se você sentiu que eu só atrapalhei seus interesses, te peço sinceras desculpas. Se você sente que eu não faço a menor diferença, te agradeço de verdade por diminuir tanta pressão. É isso, um beijo da Anitta", falou ainda.

A cantora Anitta reapareceu nas redes sociais neste domingo, 30, após ficar um período longe da internet. Em uma live no Instagram, ela rebateu os rumores de que seu sumiço teria acontecido por causa de uma suposta depressão. A artista negou a depressão e disse que precisou ficar um tempo perto de sua família. "Eu não tenho olhado muito as redes sociais já tem pouco mais de um mês. E muita gente vive especulando, né? Gente, não estou em depressão. Estou feliz, plena, bem", disse ela, e completou: "E eu vim aqui principalmente porque utilizaram o meu sumiço e esse momento em que eu estou precisando ficar mais comigo mesma pra fazer política. Eu não mudei minha intenção de voto, eu continuo achando e concordando que o meu voto precisa ser o mesmo que eu já tinha feito no primeiro turno. Acredito que o amor precisa vencer".

