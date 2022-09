Anitta deixa fãs curiosos ao fazer publicação enigmática

A cantora Anitta atiçou a curiosidade dos fãs ao escrever uma mensagem enigmática em suas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 05/09/2022, às 20h54

Nesta segunda-feira, 5, Anitta fez mistério e deixou os fãs curiosos ao fazer uma postagem enigmática em seu Instagram.

Por meio de seus stories, a cantora escreveu: “No final de todo arco-íris tem um pote de ouro. Em volta desse pote tem um buraco negro cheio de tudo que há de ruim nesse mundo, e que você jamais teria conhecimento se não chagasse ao outro lado”.

A dona do hit Envolver continuou: “A leveza e ingenuidade da ignorância que você carrega enquanto ainda caminha pelo arco-íris é o maior desejo de quem chegou ao pote de ouro e conseguiu escapar do buraco”.

A brasileira vencedora do VMA finalizou sua parábola enigmática. “Pois é possível tomar o caminho de volta, mas é impossível retomar a beleza que a ignorância dava à sua visão das coisas. O brilho do pote de ouro junto à escuridão que tinha no seu redor, mudou seus olhos pra sempre”, escreveu Anitta.

Depois do texto misterioso, a artista ainda fez uma brincadeira ao postar um meme que dizia: “Tem pessoas que são feijão em pote de sorvete”.

Na legenda dessa frase compartilhada, a namorada do produtor Murda Beatz escreveu: “Eu gosto mais de feijão”.

Após as postagens de Anitta chegarem ao perfis de fofoca nas redes sociais, fãs da cantora começaram a especular o significado da mensagem. No perfil Rainha Matos, alguns seguidores tentaram decifrar o texto.

“Acho que está solteira. Pela metáfora quis dizer que tem gente que quer ser o que não é. Ela prefere a essência dela, pés no chão”, deduziu uma seguidora. Já outro fã, descartou a possibilidade de um término e pensa ser sobre a carreira da cantora: “Eu acho que é sobre o preço da carreira internacional”.

Confira aqui a mensagem de Anitta!

Reprodução: Instagram

Ousada!

Ainda nesta segunda-feira, a cantora apareceu usando um look pra lá de ousado em suas redes sociais e recebeu elogios de seus fãs.

Anitta pareceu com uma calça jeans recortada de modo a exibir o bumbum e suas coxas. A peça usada pela artista é avaliada em R$ 5 mil.