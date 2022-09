Anitta abre o jogo sobre sua sexualidade: 'As pessoas não aceitam'

Anitta revela curiosidades de sua vida íntima em nova entrevista e conta sobre relacionamento aberto e bissexualidade

CARAS Digital Publicado em 26/09/2022, às 18h07

A cantora Anitta (29) surpreendeu ao contar sobre sua vida íntima em uma entrevista para a revista Vanity Fair Itália. A beldade relembrou que já teve relacionamento aberto e também que é bissexual.

“As pessoas não aceitam a bissexualidade. Eu, por exemplo, estive com algumas mulheres. E eu digo isso”, disse ela. Além disso, ela também deu a sua ipinião sobre casamento. “Não acredito na instituição do casamento em si, nos contratos que regem a administração do dinheiro. Eu acredito em cerimônias de amor. Sim, quero uma grande festa”, declarou.

Então, Anitta ainda falou sobre ter filhos no futuro. “Claro, mas sem necessariamente engravidar: estou muito aberta à adoção”, revelou.

Anitta coloca o bumbum para jogo em look ousado

Há poucos dias, Anitta esbanjou sensualidade. Ela surgiu com recortes estratégicos no jeans, incluindo transparências que deixaram o seu bumbum e as coxas à mostra. A peça é da grife Mugler e custa cerca de R$ 5 mil.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!