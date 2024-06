Cissa Guimarães se pronuncia sobre pai de homem envolvido na morte do filho

Após perder o filho em um acidente no Rio de Janeiro, Cissa Guimarães reage ao ver que pai do atropelador está em regime aberto

A apresentadora Cissa Guimarães se pronunciou ao ver a notícia de que o pai do homem que atropelou seu filho Rafael Mascarenhas está em regime aberto. Ele ganhou a concessão após cumprir uma parte da pena, já que foi acusado de acobertar o atropelamento que terminou com a morte do filho da artista.

Em uma declaração, Cissa repudiou a mudança na condenação. “Repudio veementemente a forma como o pai, que praticou corrupção, não prestou socorro ao meu filho, está cumprindo a pena. Sei que ele foi para casa com tornozeleira, mas queria mesmo que ele cumprisse a pena na prisão”, afirmou, segundo o site Leo Dias.

Rafael Mascarenhas faleceu em julho de 2010 após ter sido atropelado em um túnel no Rio de Janeiro. Ele estava de skate quando foi atingido por um carro. O responsável pelo atropelamento foi condenado por homicídio culposo, sem intenção de matar, e o pai dele foi condenado por corrupção dos policiais que estava na cena do crime.

Cissa Guimarães falou sobre o homem que matou seu filho

A atriz e apresentadora Cissa Guimarães abriu o coração ao falar sobre a morte do filho, Rafael Mascarenhas, vítima de um atropelamento em 2010. Em entrevista ao programa 'Dando a Real', da TV Brasil, ela revelou que nunca recebeu um pedido de desculpas do responsável pelo acidente.

Ao recordar a perda precoce do filho caçula e reforçar ter sido a pior dor do mundo, Cissa garantiu que o ocorrido não a fez sentir ódio do acusado. "Vou dizer a verdade e espero que todos acreditem: ódio eu nunca senti e eu computo muito isso a energia de luz do Rafael. Essa família nunca me procurou, a mãe desse rapaz nunca me procurou, o pai estava presente no julgamento e não teve coragem de me olhar…", iniciou.

E completou: "Eu esperava no mínimo um pedido de perdão, mas eu procuro exercer sempre o perdão, porque criei uma realidade para mim em que não perdi, só ganhei o meu filho. Ganhei 18 anos do meu filho aqui nesse plano, desse amor que eu só posso agradecer, porque se ele não tivesse vindo ao mundo eu não saberia como era".