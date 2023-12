Angelina Jolie fala sobre futuro separação de Brad Pitt e detona Hollywood

Em entrevista recente a atriz, Angelina Jolie abriu o jogo sobre seus planos para o futuro envolvendo carreira, vida amorosa e pós divórcio com ator

Angelina Jolie está fazendo planos para o futuro após o conturbado divórcio com Brad Pitt. Em nova entrevista, a atriz abriu o coração sobre a vida pessoal e profissional.Para o Wall Street Journal, Angelina afirmou que ela e os seus seis filhos precisaram passar por um longo processo de cura após a separação com o ator em 2016.

Ainda segundo a publicação, a atriz encerrou as filmagens da adaptação do livro "Without Blood" e há ainda as gravaçõs de "Maria", de Pablo Larraín, em que ela vai interpretar a soprano Maria Callas. "Tivemos que nos curar. Há coisas que precisamos curar", afirmou a atriz ao falar sobre o período.

Ela e Brad Pitt são pais de Shiloh, Zahara, Maddox, Pax, Konox e Vivienne. "Eles são as pessoas mais próximas de mim e da minha vida, e são meus amigos íntimos. Somos sete pessoas muito diferentes, essa é a nossa força", avaliou a atriz.

A atriz aproveitou também para falar sobre o maior e negar os rumores de relacionamento. Segundo Angelina, ela não tem vida social: "Percebi que meus amigos mais próximos são refugiados. Talvez quatro em cada seis mulheres de quem sou próxima sejam de guerras e conflitos", disse.

Já sobre carreira, Angelina abriu o jogo e afirmou que nunca se impressionou com a fama e admitiu que jamais seria atriz caso voltasse no tempo: "Nunca considerei isso significativo ou importante", disse. "Eu não sei atriz hoje...Quando eu estava começando, não havia tanta expectativa de ser tão público, de compartilhar tanto".

A atriz também revelou o desejo de se mudar de Los Angeles para passar mais tempo na casa em Camboja para buscar autenticidade e ficar longe de Hollywood, que definiu como um lugar não saudável: "É parte do que aconteceu depois do meu divórcio. Perdi a capacidade de viver e viajar com tanta liberdade. Vou me mudar quando puder. [...] Eu cresci em um lugar bastante raso. De todos os lugares do mundo, Hollywood não é um lugar saudável. Então você busca autenticidade".

Angelina Jolie destacou que para o futuro pretede se concentrar na grife recém lançada, "Atelier Jolie", na cidade de Nova York. Ela contou ainda que pretende "realizar eventos educativos com foco em técnicas, como serigrafia, tachas e bordados" na própria loja.