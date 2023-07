Angela Vieira confessa não ter 'ansiedade' por viver protagonistas: 'Nunca'

Em entrevista ao podcast de Marcus Montenegro, Angela Vieira ainda refletiu sobre o papel do ator

Atriz, bailarina e coreógrafa, Angela Vieira (71) encantou e arrancou boas risadas do público ao longo de toda sua carreira. Conhecida por estar no elenco de vários sucessos, a artista revelou que não se deslumbra com o papel de protagonista nas produções.

"Eu nunca tive ansiedade do protagonismo. Nunca. Eu sempre tenho ansiedade da boa personagem", conta Angela Vieira em entrevista ao SerArtistaPodcast, comandado por Marcus Montenegro, no novo episódio que será lançado quarta-feira, 2, às 20h.

"O ser protagonista e na maioria das vezes consequência do seu trabalho, as vezes até sorte, de você está no lugar certo e na hora certa". Sempre ligada à arte, Angela já esteve em produções como Cobras e Lagartos, Fina Estampa, A Favorita e Insensato Coração.

Leia também:O amor sereno de Angela Vieira e Miguel Paiva no Castelo de CARAS

"O ator é o que o personagem for. Ponto. O ator tem que ser camaleônico. Se for um personagem que só fica os olhos mexendo, tem que estudar quantos olhares o personagem vai ter. Nós somos o que o personagem for", acrescentou Angela Vieira.

Ainda na conversa, a artista refletiu sobre a importância da arte e dos artistas na formação da cultura de um país, e afirmou que estes profissionais deveriam ter um local de destaque. "Tenho muita pena de um país que não louva seus artistas o país está doente."

A última novela da atriz foi Bom Sucesso, trama que foi ao ar entre 2019 e 2020. Na história, ela vivia a personagem Vera uma mulher culta e bastante elegante que voltou ao Brasil após descobrir que o marido a traiu com uma mulher algumas décadas mais jovem.

A personagem, que havia morado fora do país por muito tempo, decide ir morar na casa da filha, Eugênia (Helena Fernandes), uma mulher vaidosa e elitista. Vera então se vê decidida a reencontrar sua essência e também a se recolocar no mercado de trabalho.

VEJA VÍDEO DA ATRIZ E BAILARINA ANGELA VIEIRA: