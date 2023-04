Ângela Bismarchi lamenta a morte trágica do seu único filho: 'Muito abalada'

Ângela Bismarchi revela que seu único filho faleceu há um ano em um trágico acidente em um hotel

A musa Ângela Bismarchi (56) surpreendeu ao revalar que seu único filho, Igor Filgueiras, faleceu aos 30 anos em um trágico acidente. Ela contou que o rapaz faleceu há um ano ao inalar fumaça em um incêndio em um hotel no Rio de Janeiro. A artista não quis divulgar a informação sobre a morte do filho na época em respeito a sua dor.

Agora, ela contou como se sentiu ao perder o filho. "Ele brigou com o pai e, naquela noite, se hospedou nesse hotel. Fiquei muito abalada com a perda do meu filho, mas agora estou lidando melhor. Em momento nenhum eu fiquei aborrecida com Deus, porque tudo tem um propósito. Pouquíssimas pessoas sabem, só a família e amigos mais próximos. Não quis usar isso para fazer mídia e sensacionalismo. Era o momento do meu sofrimento, então, guardei para mim. E quem cuidou do meu coração foi Deus, não o homem. Porque, se depender do homem, é só decepção", disse ela em entrevista na Revista Quem.

Igor era fruto do relacionamento dela com o instrumentador cirúrgico Antônio Carlos Gonçalves. Após a morte do filho, Ângela descobriu que tem uma neta. "Já fui fazer DNA, porque ela nasceu no período em que ele sofreu o acidente e faleceu. Então, não me vejo saindo do Brasil, porque tenho o que me prenda aqui, que são meus estudos e essa bebê", afirmou.

Ângela Bismarchi fala sobre as cirurgias plásticas

Recentemente, Ângela Bismarchi participou do programa Sensacional, da RedeTV!, e relembrou as várias cirurgias plásticas que fez ao longo de sua vida.

"Não precisava ter feito tanta coisa, é tudo besteira. Eu era muito extravagante no meu modo de vestir, na minha maquiagem, e hoje eu não quero mais. Não por cobrança, nem nada, mas é porque eu não me sinto mais bem assim", disse.

A apresentadora e modelo também comentou sobre a reconstrução do hímen. "Foi uma ideia minha, porque eu não casei virgem e quis dar de presente de casamento a ele. Foi tudo por amor! Não faria de novo", contou.