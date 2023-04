Ângela Bismarchi desabafa sobre a morte do seu único filho: 'Descobri pelas redes sociais'

Ângela Bismarchi revela como descobriu a morte do filho em um trágico acidente: 'Caso de investigação'

A musa Ângela Bismarchi desabafou sobre como descobriu a morte do seu único filho, Igor Filgueiras. Em conversa no programa Fofocalizando, do SBT, ela contou que o filho morreu ao inalar fumaça durante o incêndio em um hotel. A morte dele aconteceu há mais de um ano, mas ela só falou sobre o assunto recentemente.

A artista contou que soube da morte do filho pelas redes sociais. “Ele ficou uma semana sem dar notícias. Quando eu abri o meu celular, em uma DM, veio a notícia com a certidão de óbito do meu filho, em uma DM! Eu descobri pelas redes sociais”, disse ela.

Então, ela contou o ouviu sobre a morte do filho. “É um caso de investigação. Como aconteceu um acidente dentro de um hotel e os responsáveis não comunicam os familiares? Ele inalou a fumaça e morreu pela inalação daquela fumaça”, afirmou.

Por fim, ela contou que descobriu que tem uma neta, herdeira do seu filho, na mês época em que ele morreu. “Eu vejo na minha netinha o meu filho. Achei ela muito parecida com ele. Deus não te tira nada que não possa te dar algo melhor”, contou.

"Recebi o atestado de óbito pela minha rede social", diz Ângela Bismarchi sobre a morte do filho 💔 #FofocalizandoNoSBTpic.twitter.com/EiEedIbQaS — Fofocalizando (@pfofocalizando) April 27, 2023

Ângela Bismarchi fala sobre as cirurgias plásticas

Recentemente, Ângela Bismarchi participou do programa Sensacional, da RedeTV!, e relembrou as várias cirurgias plásticas que fez ao longo de sua vida.

"Não precisava ter feito tanta coisa, é tudo besteira. Eu era muito extravagante no meu modo de vestir, na minha maquiagem, e hoje eu não quero mais. Não por cobrança, nem nada, mas é porque eu não me sinto mais bem assim", disse.

A apresentadora e modelo também comentou sobre a reconstrução do hímen. "Foi uma ideia minha, porque eu não casei virgem e quis dar de presente de casamento a ele. Foi tudo por amor! Não faria de novo", contou.