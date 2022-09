Andressa Suita e Gusttavo Lima posam juntos nos bastidores de show: ''Casalzão''

A modelo Andressa Suita abriu um álbum de fotos nos bastidores do show de Gusttavo Lima e impressionou

CARAS Digital Publicado em 25/09/2022, às 14h40

Andressa Suita (34) impressionou os seguidores ao abrir um álbum de fotos nos bastidores do show do marido, Gusttavo Lima (33). O casal posou juntos e arrancou elogios dos fãs.

Para aproveitar o show do cantor, a modelo apostou em uma saia de couro preta, camisa de manga longa no estilo fazendeiro e botas de cano alto. Para completar o visual, ela elegeu um chapéu claro.

Na legenda da publicação, ela escreveu apenas um emoji de coração preto, combinando com o look dos dois.

Os admiradores não deixaram de rasgar elogios para os artistas. "Casal top", "Perfeição meu Deus!", "Casal de milhões", "Que fotos mais lindas", dispararam eles.

ANDRESSA SUITA ENCANTA A WEB AO COMPARTILHAR FOTOS ROMÂNTICAS COM GUSTTAVO LIMA

Gusttavo Lima completou 33 anos, e deu um festão para comemorar a data especial. O cantor posou ao lado da família, e encantou a web. E Andressa Suita (34) aproveitou para compartilhar uma série de fotos com o amado. Em seu perfil no Instagram, Andressa Suita compartilhou diversas fotos em preto e branco, em que aparece trocando diversos carinhos com Gusttavo Lima.

