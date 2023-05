Andressa Suita deixa de seguir Gusttavo Lima e revela motivo

Esposa de Gusttavo Lima, Andressa Suita, explica motivo de deixar de segui-lo na rede social

A modelo Andressa Suita (35) parou de seguir o esposo, o cantor Gusttavo Lima (33), e outros famosos na rede social. O motivo de parar de acompanhar o marido nas redes sociais foi revelado para a coluna de Leo Dias.

Nesta terça-feira, 16, a influenciadora digital deu um novo passo em sua carreira de empresária e fez a ação de propósito para chamar a atenção para seu perfil. Afinal, ela queria promover seu novo trabalho e resolveu "causar", já que muita gente gosta de acompanhar de perto o relacionamento deles.

Contudo, por tomar grande proporção, Andressa Suita resolveu abandonar a estratégia de dar unfollow nas contas para deixar apenas a sua empresa em evidência na área de "seguidos".

Para a estreia de seu novo negócio em Goiânia, nesta terça-feira, 16, a esposa de Gusttavo Lima apostou em um look arrasador. Para o momento especial, ela elegeu um conjuntinho vermelho bem decotado.

É bom lembrar que em outubro de 2020, Andressa Suita e o sertanejo se separaram."Temos dois filhos para criar pelo resto da vida. Nossa relação sempre foi muito tranquila. E nada pode afetar na criação dos nossos filhos. Mas, infelizmente, foi melhor dessa forma", contou o cantor na época. Meses depois, eles foram flagrados em um passeio de barco juntos e reataram o casamento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Suita (@andressasuita)

Em Paris, Andressa Suita rouba a cena com vestido diferentão

Essa não foi a primeira vez que Andressa Suita fica em evidência por causa de seus looks! No início deste ano, a famosa chamou a atenção ao eleger um vestido diferente com uma modelagem e dividiu opiniões sobre a roupa na rede social.

Nos registros, a influenciadora exibiu o modelo com volume geométrico e causou com a roupa na rede social. Para alguns, o formato da saia a fez parecer até com um sofá.

"Ela é linda, mas parece que vestiu um sofá, mas moda é moda né", disse uma pessoa. "A modelo é linda, mas o vestido é horroso", opinou outra. "Bem estranho esse vestido", falaram alguns.

Para arrematar o look cheio de atitude e nada convencional, Andressa Suita apostou em óculos escuros com amarração branca e sapatos também na cor branca. Veja as fotos aqui.