Andréa Nóbrega revela motivo para não ter um namorado

A atriz e empresária Andréa Nóbrega surpreendeu ao contar o motivo para estar solteira há oito anos. Em entrevista no programa Sensacional, da RedeTV!, ela explicou que não tem cabeça para se relacionamento romanticamente agora. Isso porque ela está envolvida com os cuidados com sua mãe, dona Yolanda Bezerra, que vive com Alzheimer.

"Agora estou sozinha. As pessoas perguntam: ‘Mas como, Andréa?’ Cuido da minha mãe. A prioridade é a minha mãe", disse ela.

Então, ela abriu o jogo sobre como é lidar com a condição da mãe. "No começo, a gente aprende o quê? A entrar na história. As pessoas com essa doença, se você gritar, ela grita. Se você falar áspero, ela também fala”, disse ela, que ainda disse que a mãe não sabe quem é sua filha. “Ela esqueceu. Me olhava assim e falava: ‘Ei, moça. Ei, tia’”, declarou.

Por fim, ela refletiu: "O Alzheimer vai apagando, desligando, [a pessoa] vira realmente um bebê…Então, a minha mãe não anda mais, come por sonda, mas tento ainda estimular comer uma frutinha, o banho tenho que dar…".

Filhos de André Nóbrega já estão com 23 anos

Os gêmeos Mafe Nóbrega e João Victor Nóbrega, filhos do apresentador Carlos Alberto de Nóbrega e da empresária Andréa de Nóbrega, fizeram aniversário em maio de 2023. Os dois completaram 23 anos de vida e ganharam uma homenagem especial da mãe nas redes sociais.

Andréa compartilhou um vídeo com várias fotos ao lado dos filhos desde a gestação até hoje em dia. Na legenda, ela falou sobre a data especial. “Hoje meus filhos fazem 23 anos. 23 anos de muito amor, parceria e amizade. Parabéns meus amores, vocês são a razão da minha vida. E saibam que vocês podem contar comigo pra sempre e pra tudo... Mamãe ama muitoooo vocês", disse ela.

Vale lembrar que Carlos Alberto e Andréa foram casados por vinte anos, entre 1996 e 2016.

