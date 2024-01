André Gonçalves exibe foto com a filha após problemas de pensão

André Gonçalves surpreende ao mostrar uma foto com sua filha mais velha, de 25 anos, com quem já teve problemas por dívida de pensão alimentícia

O ator André Gonçalves surpreendeu seus fãs nesta quarta-feira, 10, ao mostrar uma foto inédita com sua filha mais velha, Manuela Seiblitz, de 25 anos, fruto do antigo relacionamento com a atriz Tereza Seiblitz. No passado, os dois já tiveram questões familiares por causa de uma dívida de pensão alimentícia.

A jovem já entrou na justiça contra o pai para cobrar a dívida da pensão alimentícia que o pai deixou de pagar por um período. Porém, Manuela não foi a única que foi à justiça contra o pai. A filha caçula dele, Valentina, de 20 anos, da relação com Cynthia Benini, também já processou o pai e ele chegou a cumprir prisão domiciliar com tornozeleira por causa da dívida.

Em setembro de 2022, André Gonçalves fez uma declaração oficial para contar que entrou em acordo com a filha Manuela sobre a pensão e desabafou sobre a distância entre eles. "Venho desde muitos anos lidando com o assunto por meio de advogados por iniciativa minha. Dentro deste período deixei de pagar o combinado diversas vezes e hoje eu percebo que quando eu deixei de pagar os alimentos, a mãe dela teve que se responsabilizar por isso sozinha. A situação em que me encontro agora não é por culpa dos meus filhos e sim consequência das minhas escolhas. Eu não fui presente na criação da Manuela, faltei a compromissos e fiz com Manuela me esperasse diversas vezes e, em muitas delas, não compareci. Pensão não é favor. Pensão é obrigação, é o dever de um pai e o direito de um filho", disse ele na época.

Agora, no novo post, o ator mostrou foto com a filha Manuela, um print de uma conversa de vídeo com Valentina e fotos antigas com o filho Pedro e o enteado Guy.

View this post on Instagram A post shared by André Gonçalves (@andregoncalvesoficial1)

André Gonçalves surge aos beijos com a esposa

A atriz Danielle Winits esbanjou romantismo ao mostrar novas fotos ao lado do seu marido, o ator André Gonçalves. Eles reataram o casamento após uma breve separação.

Os dois ficaram separados durante a participação dele no reality show A Fazenda 15, da Record TV, mas fizeram as pazes assim que a atração chegou ao fim e retomaram o romance. Tanto que, no início desta semana, eles apareceram aos beijos.

Em um post nas redes sociais, Dani mostrou fotos do momento de carinho com o maridão durante uma noite em casa no final de semana.