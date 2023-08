Ana Paula Siebert tira satisfações com o marido, Roberto Justus: "Quem te agarrou?"

Ana Paula Siebert tira satisfações com o marido; modelo mostrou bom humor ao ver o maridão com a calça rasgada

A modelo Ana Paula Siebert mostrou bom humor nesta terça-feira, 22, ao notar uma situação inusitada envolvendo o marido, Roberto Justus. Na conversa, ela disse que ficou surpresa quando ele chegou com a calça rasgada em casa.

"Quero saber só uma coisa. Quem que te agarrou para rasgar a calça? Porque eu estou aqui, a esposa, de pijama, deitada na cama, te esperando e você chega com a calça rasgada?", questionou a modelo durante a madrugada.

Entrando na brincadeira da esposa, o empresário se divertiu com a situação. "Pra você ver né? Tenho que trabalhar para comprar calça nova", disse ele ao mostrar o furo na parte de trás da peça.

Siebert então se mostrou preocupada. "Eu só não vou poder postar a calça porque vai aparecer o bumbum e vão se apaixonar. Mas, queria saber onde você andou" , brincou a mulher do empresário arrancando risadas do publicitário.

Ana Paula Siebert é casada com Roberto Justus desde 2015. Os dois tem uma filha, a lindíssima Vicky Justus, que é muito querida pelos fãs. Atualmente, a esposa do apresentador e empresário bomba como influenciadora e modelo.

Look de Rafa Justus surpreende

Um look usado pela jovem Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro, está gerando comentários nas redes sociais. É que a jovem saiu para curtir uma noitada com o pai e acabou dividindo opiniões com sua produção ousada.

A foto publicada por Roberto Justus na noite deste domingo, 20, mostra a jovem com um vestido brilhante, sandália de saltos e maquiagem carregada. "Saindo ontem com a minha princesa para uma super festa!", comemorou ele.