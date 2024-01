Poderosa! Ana Maria Braga exibe boa forma surpreendente em vídeo de biquíni

Ana Maria Braga exibe corpaço em vídeo raro de biquíni; apresentadora esbanjou boa forma ao desejar feliz ano novo aos fãs

A apresentadora Ana Maria Braga deixou os seguidores impressionados ao publicar um vídeo ousado no qual aparece usando um biquíni na piscina de sua mansão nesta segunda-feira, (1).

Dando boas-vindas ao ano de 2024, ela renovou as energias de óculos escuros e chapéu. Na gravação, a estrela da Globo se mostrou otimista e mandou um recado feliz para os seguidores.

"Ano novo, o sol tá lindo por aqui. Renovar as esperanças e as energias, nada como uma boa água", diz ela. Na legenda, Ana escreveu: "Um dia de renovação de energia e esperança". A boa forma da famosa chamou atenção.

Nos comentários, seguidores elogiaram a beleza e a jovialidade da comandante do Mais Você, um dos programas mais longevos da grade da Globo. "Até na piscina a mulher é chique", escreveu um. Outro filosofou: "A vida em continuidades agradecemos cada vida". Ana está atualmente namorando o jornalista Fábio Arruda. Confira:

Filha de Ana Maria Braga tem vida simples

Diferente da mãe, Mariana Maffeis prefere uma vida longe dos holofotes e é bem discreta, sendo adepta à filosofia Vedanta. Na última gravidez, ela revelou apenas com oito meses que estava esperando seu quarto filho. Em suas gestações, ela optou por não saber o sexo do bebê antes do parto, sendo surpreendida na hora.

Ela é casada com o professor de yoga colombiano Badarik González, com quem está há cerca de cinco anos junto. As filhas mais velhas, Joana e Maria, são da relação que viveu com Paschoal Feola. Mariana e o amado tiveram um casamento védico.

Além dela, Ana Maria Braga é mãe de Pedro Maffei e ambos são fruto do casamento da apresentadora com o economista Eduardo de Carvalho, com quem ela foi casada de 1980 a 1992.