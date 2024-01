Ana Hickmann lamenta estragos em sua mansão após queda de árvore: "Susto"

Apresentadora Ana Hickmann passa por susto e desabafa sobre destruição causada por ventania em sua mansão no interior de São Paulo

Na madrugada desta sexta-feira, 19, a apresentadora Ana Hickmann viveu momentos de tensão em sua mansão, em Itu, no interior de São Paulo, devido à uma forte ventania. O temporal foi tão intenso que provocou a queda de uma árvore e gerou grande prejuízo para a comunicadora. Em suas redes sociais, ela lamentou o estrago e atualizou seu estado.

Através dos stories do Instagram, Ana apareceu logo pela manhã no quintal de casa, para compartilhar seu desabafo. Visivelmente abalada, a apresentadora relatou o susto: "Ontem à noite quando eu cheguei, tomei um susto. Nunca tinha visto. Por conta do vendaval, uma das minhas tamareiras torceu e acabou quebrando a copa inteira”, iniciou.

Ana Hickmann lamenta estragos em mansão após queda de árvore - Reprodução/Instagram

Apesar do momento desesperador, Ana compartilhou que está bem e que, por sorte, não houve feridos: “Quase caiu em cima da casa, por muito pouco, muito pouco. Tô agradecendo a Deus por não ter caído em cima da estrutura da casa e por essas pessoinhas aqui [cachorros] estarem escondidas na cozinha”, ela mostrou a proximidade entre a árvore e o imóvel, onde mora com o filho, Alezinho, de nove anos.

Ana Hickmann passa por susto em mansão após queda de árvore - Reprodução/Instagram

Ana ainda lamentou o prejuízo causado pela queda: “Esse negócio gigante aqui na frente, quase dei de cara porque não tinha energia elétrica. Não sei como a gente vai tirar isso daqui hoje. Vai dar um trabalho danado.”, disse. Por fim, a apresentadora revelou que, mesmo após o susto, seguiu em frente e já pegou a estrada para cumprir seus compromissos de trabalho.

Além de lidar com os prejuízos materiais causados pelo incidente em sua mansão, Ana Hickmann enfrenta um período tumultuado em sua vida pessoal. O divórcio com Alexandre Correa, seu ex-marido e pai de seu filho, foi iniciado após a separação do casal em novembro de 2023, mas ainda está em andamento na justiça e segue gerando transtornos.

Segundo o colunista Leo Dias, Alexandre Correa solicitou uma aceleração no processo, buscando medidas legais imediatas para o divórcio e a partilha dos bens do ex-casal. No entanto, a equipe da comunicadora contestou os rumores. Eles declararam que Correa estaria tentando “tumultuar os processos e desgastar a imagem da apresentadora".

Ana Hickmann negou rumores de affair:

A apresentadora Ana Hickmann se pronunciou sobre os boatos de que estaria vivendo um affair com o chef de cozinha e apresentador Edu Guedes. Os rumores começaram a circular na internet nesta semana e diziam que eles estariam se conhecendo melhor. Porém, a equipe da comunicadora desmentiu os rumores.

De acordo com a assessoria, Ana e Edu se encontraram em um resort no final do ano por uma coincidência. "Não tem namoro, é mentira. O que pode ter levado ao surgimento dessa informação é o fato deles terem se encontrado no final do ano no mesmo resort. Mas os dois estavam lá com suas famílias, foi uma coincidência", informou a equipe ao site Gshow.