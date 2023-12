Ana Furtado volta no tempo se declara para Boninho: “Meu herói”

Nesta quarta-feira, 20, Ana Furtado relembrou os primórdios do relacionamento com Boninho em vídeo postado nas suas redes sociais

Nostálgica! Nesta quarta-feira, 20, Ana Furtado relembrou o começo de seu relacionamento com Boninho, a apresentadora aproveitou para "mandar um recado" para sua versão mais jovem de 23 anos, quando conheceu o amado, “O que a Ana de 50 anos falaria para essa Ana aqui da foto?”, começou se questionado.

“Com o grande amor da vida dela! Ó aqui, eu e o Boninho”, disse ela enquanto mostrava uma foto dos dois ainda jovens, “Duas crianças…Eu diria pra você o seguinte: É isso mesmo, tem mais é que ser feliz! Se você encontrou sua alma gêmea, o amor da sua vida é com ele que você tem que ficar”, exclamou.

“Contra tudo, contra todos! É com ele que você vai viver sempre e pra sempre.. a gente era um casal tão bonitinho. Agora eu fiz uma conexão com o meu tratamento, esse homem não só segurou minha mão, ele me carregou”, refletiu a apresentadora relembrando seu tratamento contra o câncer, “Graças a ele, eu estou bem, a minha família ficou bem.. porque ele é o cara!”

“Ele é meu herói, te amo hoje e sempre”, finalizou Ana no vídeo, mas ela não parou por aí. Na legenda do post ela continuou a declaração: “Esse foi O cara (com O maiúsculo mesmo) que não apenas segurou minha mão… mas me carregou. Me elevou! Me deu força e foi uma fortaleza pra mim nos meus momentos de maior vulnerabilidade. A Ana de 23 anos seguiu o coração e a intuição dela e olha só… tava certa. Tenho no meu melhor amigo o meu grande amor. Te amo ontem, hoje e pra sempre”.

O casal foi aplaudido pelos fãs nos comentários: “Vocês são lindos juntos! Se completam”, comentou uma, “Lindos!! Deus abençoe imensamente vocês”, escreveu um segundo, “Perfeitos!! Um sonho conhecer o amor da vida tão nova”, comentou Gabriela Pugliesi.

Ana Furtado confirma sua cura do câncer

Após cinco anos da descoberta do tumor nas mamas e início do tratamento contra a doença, a esposa do diretor global Boninho confirmou em exames que está completamente livre das células cancerígenas. Muito feliz e até chorando ao ouvir do médico que não está mais doente, ela até derramou lágrimas.

"DEFINITIVAMENTE… CURADA! Ontem foi um dia bom, dia de fazer a minha bateria de exames de alta hospitalar do câncer de mama. E eu recebi a confirmação da notícia mais FELIZ da minha vida. A notícia que eu esperei por 5 anos! Eu tinha certeza de que esse dia chegaria. E chegou", escreveu ao postar o vídeo cheio de emoção.