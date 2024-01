Ana Castela rebate críticas após ser chamada de imatura: 'Sou muito'

Cantora Ana Castela fez um sincero desabafo a respeito das críticas que tem recebido do público após o fim de seu namoro com Gustavo Mioto

A cantora Ana Castela tirou alguns minutos de sua apresentação em Osório, no Rio Grande do Sul, para compartilhar uma reflexão com os fãs presentes no show. Solteira desde que anunciou o término de seu namoro com Gustavo Mioto, a boiadeira fez um sincero desabafo a respeito das críticas que vem recebendo do público nos últimos dias.

Em cima do palco, a artista, que possui apenas 20 anos, falou sobre a liberdade de permitir que a ‘'riança interior' se manifeste. "Ultimamente estão me chamando de imatura e criança. Obviamente eu sou muito imatura, muito criança mesmo, mas eu duvido que as minhas crianças que estão aqui não gostem", iniciou ela.

E completou: "Quem é muito adulto, muito chato e não deixa a sua criança interior sair, já morreu na vida. Não é porque se têm trinta, vinte, quarenta ou cinquenta anos que devemos ser pessoas sérias ou só trabalhar. Se você só trabalhar, a cabeça de vocês pira, e é todo tipo de trabalho; a gente sempre tem que deixar a nossa criança interior sair".

Após Ana Castela revelar aos fãs que seu relacionamento com o cantor Gustavo Mioto chegou ao fim pela segunda vez, a equipe do artista sertanejo reforçou que cada um deve focar em sua carreira profissional. "Foi uma decisão de ambas as partes", afirmou à CARAS Brasil.

Gustavo Mioto desabafa sobre novo término com Ana Castela

Nesta segunda-feira, 15, Ana Castela chocou ao anunciar o término do namoro com Gustavo Mioto de forma repentina em suas redes sociais. Após a revelação, o sertanejo usou seu perfil para desabafar sobre a nova separação com a boiadeira, além de compartilhar abertamente os motivos por trás do fim da relação.

Através dos stories do Instagram, Gustavo confirmou o ponto final em seu relacionamento de forma discreta: "Oi galera, eu não sou muito de redes sociais, vocês sabem, mas hoje vim aqui pra contar que eu e a Ana não estamos mais juntos. Mesmos motivos, tempos e vontades diferentes, infelizmente", disse o sertanejo.

Mioto ainda rasgou elogios para ex-namorada e afastou especulações sobre os motivos da separação: "Ana merece felicidade e tudo que a vida puder oferecer de bom, e eu vou torcer sempre. Não romantizem relacionamentos e nem inventem teorias doidas, tudo foi resolvido entre nós dois, numa boa, e é isso", ele pediu.

"Obrigado pelo carinho com a gente e isso é tudo o que vou falar sobre o assunto. Amigos jornalistas que sempre foram incríveis comigo e que torceram ou não pelo relacionamento, peço de coração que respeitem esse momento", disse o cantor, em uma publicação semelhante a que Ana compartilhou para anunciar o fim do namoro.