Amin Khader já trabalhou com Gal Costa e fez loucura por artista; conheça história

Amin Khader revelou ter trabalhado com Gal Costa por 25 anos e vivenciou loucura por artista

Conhecido por ter trabalhado nos bastidores da indústria musical do Brasil, Amin Khader (67) revelou que foi assistente de Gal Gosta (1945 - 2022) por 25 anos. A relação entre os dois era de tanta intimidade, que o famoso confessou que chegou a fazer uma "loucura" para conseguir ajudar a amiga.

Em entrevista ao programa "The Noite" nesta terça-feira, 31, Amin contou para Danilo Gentili que chegou a pular na frente de um avião para que a Gal Costa conseguisse fazer uma viagem para Goiânia.

O ex-contratado da Record TV afirmou que Gal se atrasou para o único voo para a região e ele precisou pedir um favor ao comandante, gerando um baita transtorno no aeroporto. "Eu falei: 'Pelo amor de Deus, me ajoelhei [na pista] e os caras vieram me tirar, a polícia [...] Era o único voo para Goiânia" .

"Aí veio o comandante e eu disse: 'Só o senhor tem prioridade máxima de me segurar esse voo por mais 5 minutos, a Gal Costa já saiu de casa'", disse ele, que completou: "Não tinha celular, era orelhão e eu alucinado".

No fim, Amin fez o comandante da aeronave conseguir mais alguns minutos e a cantora fez a viagem tranquilamente. Ele ainda revelou que o profissional chegou a soltar uma cantada para Gal Costa, que por anos foi vista como um símbolo de beleza entre as mulheres: "Gal, por você eu esperaria a eternidade".

POLEMIZOU COM DECLARAÇÕES MARCANTES

Ainda na entrevista, que foi exibida originalmente pelo SBT em julho de 2022, Amin falou sobre seu trabalho como apresentador na Record TV. O famoso confessou que, apesar de seus 18 anos de casa, apenas passou a ser reconhecido nos últimos anos.

"Fiquei 18 anos na Record. Todo mundo pensa ‘ai, tá rico’. Não, eu era PJ (pessoa jurídica), usava a firma do David Brazil, David Brazil Produções Artísticas. Dois anos para cá que eu virei CLT, carteira assinada", desabafou.

Ele também relatou um incidente polêmico que aconteceu durante uma das gravações de seu quadro no "Balanço Geral". Segundo Amin, ele acabou se machucando em uma brincadeira com o apresentador, mas ele preferiu não levar a sério.

"Fazia ‘A Hora do Venenoso’ e o apresentador chutou a minha cadeira. Recentemente, agora. Gritei um palavrão no ar, mas foi de dor. Não me faço de vítima, não fui no R.H., não fui na direção falar que o apresentador chutou. Que eu sei que ele chutou sem graça, sem motivo, sem agressão…. Não me faço de vítima e não vou fazer", disse.