Amigos de Jennifer Aniston estão preocupados com seu estado após morte de Matthew Perry

Após a morte de Matthew Perry, a atriz Jennifer Aniston estaria muito arrasada e seus amigos estão preocupados com seu estado

A atriz Jennifer Aniston está passando por um momento delicado após a morte de seu amigo e colega da série Friends, Matthew Perry. Segundo o site Page Six, seus amigos estão preocupadas com seu estado, já que ela está "lidando extremamente mal" com a morte do ator.

Uma fonte revelou ao veículo que todos do elenco principal de Friends estão passando pelo luto, mas Anniston é a que está mais sofrendo com a perda do amigo. "Dos cinco restantes, Jen e Courtney [Cox] são as que estão cambaleando mais, e Jen é provavelmente a que está lutando mais intensamente", disse.

Um dos motivos dela não estar lidando bem com a perda seria que Perry é a segunda pessoa próxima que ela perdeu nos últimos tempos. "É a sua segunda grande perda em menos de um ano, com o aniversário de um ano da morte de seu pai se aproximando. Ela ainda não recuperou totalmente o equilíbrio e agora isso a derrubou completamente", afirmou a fonte.

Vale lembrar que o elenco de Friends se reuniu no último sábado, 4, para dar seu último adeus ao intérprete de Chandler Bing. Segundo o TMZ, Aniston foi uma das primeiras pessoas a chegar no funeral, que foi uma cerimônia reservadas apenas para os amigos e familiares mais próximos.

A morte de Matthew Perry

O ator Matthew Perry foi encontrado sem vida em sua casa em Los Angeles no dia 28 de outubro. O corpo do astro de Friends estava na banheira de hidromassagem de sua mansão, mas a causa de sua morte ainda não foi confirmada.

Segundo a CBS News, o Examinador Médico do Condado de Los Angeles definiu o caso de Perry como "adiado". Isso porque sua autópsia foi realizado, mas eles concluíram que a causa de sua morte requer "investigações adicionais".

O veículo afirmou que o exame não forneceu resultados conclusivos, impossibilitando a determinação da causa da morte do ator. Agora, as autoridades aguardam os resultados dos testes toxicológicos, uma vez que medicamentos de uso controlado, geralmente utilizados para tratamento de depressão e ansiedade, teriam sido encontrados na residência do ator.

Eles também afirmam que não foram identificados sinais óbvios de trauma no corpo de Matthew. No entanto, sua morte está sendo investigada pelo Departamento de Roubos e Homicídios da Polícia de Los Angeles, já que o procedimento é comum em casos de falecimento de grandes estrelas de Hollywood.