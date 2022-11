Amigo íntimo de Aaron Carter relata o que presenciou no cenário da tragédia

Amigo de Aaron Carter conta sobre o que viu quando chegou na casa do artista após a morte dele

No auge dos seus 34 anos de idade, o cantorAaron Carterfoi encontrado morto em sua casa, no último sábado, 05, em Lancaster, na Califórnia.

Nesta terça-feira, 08, Gary Madatyan, o melhor amigo de Carter, contou no programa Entertainment Tonight sobre os detalhes que presenciou ao chegar na casa do artista, alguns minutos após a tragédia.

Acompanhado de Melanie Martin, a ex-noiva de Aaron, Madatyan relata que quando chegou na residência, o corpo do cantor ainda estava na casa e a polícia estava começando a isolar o local para realizar as investigações.

"Quando cheguei lá, a casa estava completamente fechada. Não conseguimos entrar. Depois que eles removeram o corpo, eles permitiram que apenas algumas pessoas entrassem na casa. Nós só queríamos ver se havia sangue, álcool ou qualquer coisa lá dentro", contou o amigo.

Gary afirmou que, pessoalmente, nunca viu o astro fazer uso da substância tóxica, mas que recentemente estava muito preocupado com a saúde de Carter. "Ele parecia terrível, ele perdeu muito peso. Ele não estava agindo normalmente, sua mente não estava lá... Ouvi dizer que ele estava tomando muitos medicamentos, não especificamente drogas ilegais, mas estava tomando muitos remédios", ressaltou.

Após o local ser liberado, Gary adentrou na casa e foi em direção ao quarto do artista para procurar algum vestígio que indicasse o que teria acontecido."Fui ao quarto dele. O quarto estava normal. Fui ao banheiro, e a banheira estava cheia de água, com uma cor amarelada", descreveu.

Na sequência, o amigo de Carter contou que viu diversas latas de aerossol espalhadas no local, pois Aaron estava enfrentando problemas com a dependência química. Para ele, a morte do cantor não foi premeditada. "Acho que ele estava tomando medicações e adormeceu na banheira.. acho que é um acidente trágico, porque ele amava a vida. Ele tinha tantos planos, mas também tinha problemas mentais e vícios... mas ele amava a vida", disse durante a entrevista.

Por fim, Gary Madatyan afirmou que se o amigo ainda estivesse vivo, diria para ele. "Eu te amo e sempre estarei ao lado de seu filho. Sempre farei o meu melhor por ele, para lhe dar a infância mais linda... Farei tudo por ele neste mundo para que fique feliz".