Aline Campos se derrete por Jesus Luz em cliques românticos na praia: ''Era pra ser''

Aline Campos curte passeio de lancha com o namorado, Jesus Luz, e faz declaração romântica

CARAS Digital Publicado em 01/08/2022, às 08h54

Aline Campos (34) usou suas redes sociais para exibir um momento romântico que viveu ao lado do namorado, Jesus Luz (35) em um dia de praia.

A empresária publicou uma série de cliques onde ela aparece coladinha com o amado, durante um passeio de barco pelo Rio de Janeiro, enquanto ambos se divertiam e soltavam uma risada espontânea.

Para o momento, a dançarina se derreteu e declarou todo o seu amor pelo DJ: "Inevitável, incomparável, inabalável, inquestionável, inadiável. Era pra ser, eu e você, aqui e agora. Te amo!", disparou ela.

Nos registros, eles aparecem com vestimentos para um refrescante banho de mar em um lindo entardecer no meio do oceano em um dos pontos turísticos da Cidade Maravilhosa.

Após a declaração, o produtor também não deixou de declarar todo o seu amor para a amada: "Te amo demais! Não vejo a hora de voltar e estar com você! Peito chega dói!", escreveu ele.

Rapidamente, os admiradores do casal passaram a comentar no post: "Que casal lindo!", disse um. "Felicidades!", desejou outro. "Amo a energia de vocês! Muito amor", escreveu ainda um terceiro.

Aline Campos se diverte em passeio de lancha com Jesus Luz e faz declaração romântica:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aline Campos 🌼🌸 (@soualinecampos)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!