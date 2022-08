Aline Campos reflete sobre relacionamento com Jesus Luz: ''Honro sua vida e nossa parceria''

Em nova declaração, dançarina Aline Campos reflete sobre seu relacionamento com DJ Jesus Luz

A dançarina Aline Campos (34) não está escondendo o quanto está feliz com o seu relacionamento com o DJ Jesus Luz (35). Inclusive, os pombinhos fazem questão de mostrar nas redes sociais o amor que sentem um pelo outro.

E na noite da última quarta-feira, 03, não foi nada diferente! A atriz publicou novas imagens com o namorado e refletiu sobre o relacionamento relâmpago dos dois com uma pequena declaração compartilhada no Instagram.

"Acredite no amor, aquele puro e genuíno! Ele existem sim, quando não buscamos e simplesmente fluímos! Pode chegar de mansinho ou como um furacão (como ta sendo Jesus na minha vida). Mas não tenha medo, receba esse presente dos Deuses, e se entregue de coração! Sou grata por nossa nova e especial conexão. Honro sua vida e nossa parceria! Que nossos dias sejam de amor, LUZ, elevação e muita sabedoria! Com amor, muito amor, sua Luz", escreveu a empresária.

Na resposta da publicação, Jesus Luz fez questão de também se declarar para a amada. "Eu sou muito grato por tudo que estamos vivendo amor! Cada dia te amo mais! E que seja sempre assim, com sabedoria e amor!", escreveu ele nos comentários.

Aline Campos curte passeio de lancha com Jesus Luz no Rio de Janeiro:

Aline Campos usou suas redes sociais para exibir um momento romântico que viveu ao lado do namorado, Jesus Luz em um dia de praia. A empresária publicou uma série de cliques onde ela aparece coladinha com o amado, durante um passeio de barco pelo Rio de Janeiro, enquanto ambos se divertiam e soltavam uma risada espontânea.

