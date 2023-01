Aline Campos fala sobre mudança de nome artístico: "Não combinava"

Aline Campos assinou por 11 anos com o sobrenome de seu ex-marido, Rodrigo Riscado

Aline Campos (35) falou nas redes sociais sobre a mudança de seu nome artístico. A atriz deixou de assinar o sobrenome de seu ex-marido, Rodrigo Riscado, em 2021.

Em um vídeo de visualização pública, ela disse que já não sentia que o nome combinava com sua personalidade.

"Sempre fui Aline Campos. Meu nome de batismo é Aline Campos da Silva. Mas quando entrei para o ballet do Faustão, que foi meu primeiro trabalho de exposição nacional na TV, adotei como nome artístico o nome do meu ex-marido. Na época, meu nome de casada. Por 11 anos me chamaram de Aline Riscado. Por causa de uma intuição muito forte e do meu processo de autoconhecimento, de trabalhar minha espiritualidade sem religião, senti que o Riscado já não fazia mais parte. Já não estava mais combinando com minha energia carregar um nome que não era meu", explicou.

A artista também afirmou que foi desencorajada a mudar o nome. "As poucas pessoas que consultei foram completamente contra. Eu ouvia muito 'Aline Campos é muito simples, Aline Riscado é mais diferente', 'Você já é conhecida, as pessoas não vão te reconhecer', mas eu sou simples", disse.

Campos adiantou ainda sua agenda como atriz para 2023. "Nem sempre quis ser atriz. Sempre assistia aos filmes e às novelas e me imaginava ali de alguma forma. Fui incentivada por pessoas incríveis, e hoje estou aqui, dedicada a essa carreira, com vários projetos. Só para este ano, estou com quatro longas para o cinema", finalizou.

