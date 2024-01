Alexandre Correa faz denúncia contra a irmã da ex-mulher, Ana Hickmann

Ex-marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa abre boletim de ocorrência contra a ex-cunhada, diz site

O empresário Alexandre Correa, que é ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, tomou uma atitude contra a ex-cunhada Fernanda Hickmann. De acordo com o site Notícias da TV, ele registrou um boletim de ocorrência para dizer que a ex-cunhada teria feito uma transferência de R$ 40 mil de uma das empresas da família.

Ele diz que não foi informado sobre a transferência antes do ocorrido. Além disso, ele apontou que a ex-cunhada estaria morando em um imóvel que pertence a ele e Ana sem pagar aluguel.

“Enquanto Alexandre Correa vende objetos pessoais para sobreviver e sofre bullying público e nacional após ser injustamente acusado de desviar recursos de seu próprio patrimônio por sua esposa, a irmã da apresentadora apropria-se ilegalmente de R$ 40 mil de suas empresas e do lucro pertencente ao casal sem autorização do proprietário-sócio”, informou o advogado do empresário, Envio Murad, em nota ao Notícias da TV.

Por sua vez, a equipe de Ana Hickmann rebateu as acusações e defendeu Fernanda Hickmann. “Fernanda Hickmann é prestadora de serviços do Grupo Hickmann e recebeu a quantia de R$ 40 mil para o pagamento de funcionários, contas e despesas, de maneira contabilizada e comprovável. Não há, portanto, desvio ou apropriação de tais valores. Todos os esclarecimentos estão sendo prestados às autoridades”, informaram.

Equipe de Ana Hickmann fala sobre visitas de Alexandre ao filho

A equipe da apresentadora Ana Hickmann se pronunciou sobre um apelo que o empresário Alexandre Correa, ex-marido da comunicadora, fez sobre as visitas ao filho. Há poucos dias, ele contou que não teria mais visto o filho e pediu a execução de uma decisão judicial para que pudesse encontrar o herdeiro, que vive com a mãe desde que o ex-casal se separou. Porém, a equipe de Ana rebateu.

Em uma nota oficial enviada nesta segunda-feira, 8, os representantes de Hickmann informaram sobre a visitação do pai ao filho e também sobre as férias que vão passar juntos. "Registros do dia 03/01/2024, mostram Gustavo Henrique Correa, avô paterno de Alexandre Hickmann Correa, buscando o neto às 18h para realizar o encontro semanal com Alexandre Correa, acordado entre os advogados de ambas as partes. O horário de recolhimento da criança para início das férias com o pai, transferido para 09/01/2024 e aprovado pela Dra. Diva Carla Bueno Nogueira, advogada de Correa, é às 9h, o que comprova que não houve tentativa de nova alteração", informaram.

E completaram: "Isso demonstra, mais uma vez, a má fé e o intuito de Alexandre Correa em se vitimizar e desviar a sua responsabilidade como pai, sócio e cidadão. Lamentamos a forma com que o genitor usa de abuso psicológico e chantagem emocional para obter benefícios próprios, desprezando o bem-estar do filho, que vem demonstrando tristeza e desconforto em diversas situações. Trata-se de uma tentativa incessante de intimidar e constranger Ana Hickmann, para causar tumulto processual e banalizar a violência física e emocional que vem causando desde 11/11/2023. A determinação de férias terá início nessa terça-feira (9), conforme alinhada entre ambas as partes, e será cumprida rigorosamente, assim como as visitas relacionadas abaixo: 1ª visita: 11/12 / 2ª visita: 18/12 / 3ª visita: 26/12 / 4ª visita: 03/01".