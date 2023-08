Além Marcius Melhem, quais famosos foram alvo de denúncias? confira lista

Nomes como Marcius Melhem e outras estrelas do mundo foram alvos de denúncias nos bastidores da fama

O caso envolvendo Marcius Melhem voltou a ser destaque na mídia após ele se tornar réu por assédio sexual contra três mulheres nesta terça-feira, 8. No entanto, o artista não é o único que enfrentou uma polêmica do tipo nos últimos anos.

Conforme informações do portal G1, os episódios de assédio envolvendo Melhem teriam acontecido enquanto o ator trabalhava com as vítimas: uma funcionária que preferiu ter a identidade preservada e as atrizes Carol Portes e Georgiana Góes (46).

Nos últimos 10 anos, têm crescido o número de denúncias envolvendo casos de abusos nos bastidores do show business. Seja no Brasil ou no mercado internacional, homens e mulheres têm se juntado para expor detalhes obscuros da indústria de entretenimento.

Aqui no Brasil, a TV Globo se tornou pioneira ao mostrar que está disposta a diminuir situações constrangedoras dentro da empresa. Prova disso foi a demissão do ator José Mayer, em 2019.

CONFIRA ABAIXO A LISTA DE ARTISTAS QUE FORAM ALVOS DE DENÚNCIA:

José Mayer

O ator foi demitido da Globo após vir a público um caso que aconteceu durante as gravações da novela A Lei do Amor, em 2016. Na época, uma figurinista afirmou o veterano de ter passado a mão em sua parte íntima.

Constrangido com a repercussão, ele emitiu um comunicado pedindo desculpas e assumindo o erro. Desde então, ele se mantém recluso e não tem mais feito trabalhos envolvendo atuação.

Kevin Spacey

A estrela de Hollywood foi alvo de um escândalo de assédio sexual que fechou as portas dentro da indústria americana. Ele foi acusado de assédio e comportamento inadequado por oito funcionárias da Netflix.

O caso aconteceu enquanto Kevin estava no auge da carreira com o sucesso House of Cards. As denúncias encorajaram um rapaz a revelar que, aos 14 anos, foi alvo de um abuso cometido pelo ator.

Ruby Rose

Em ascenção no mercado americano, a atriz foi retirada da série Batwoman após reclamações de colega por comportamento inadequado nos bastidores. Protagonista da série, a saída da artista do projeto deixou dúvidas em muitas pessoas, que passaram a fazer especulações.

Apesar de Ruby afirmar que vivia em um ambiente abusivo e perigoso, a Warner informou que ela precisou deixar o set após reclamações de outros colegas devido ao seu comportamento.

Morgan Freeman

O premiado ator foi alvo de acusação de dezesseis mulheres que afirmaram serem vítimas de assédio sexual e comportamento inapropriado. Oito foram vítimas e as outras oito testemunharam situações problemáticas protagonizadas pelo famoso.

Em sua defesa, ele afirmou que "não é correto associar incidentes horríveis de agressão sexual com comentários ou humor mal colocados".