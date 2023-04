Além de Zé Felipe, veja outros famosos brasileiros que têm aviões particulares

Zé Felipe ganhou jatinho como presente de aniversário da esposa, Virginia Fonseca

O cantor sertanejo Zé Felipe comemorou o aniversário de 25 anos em grande estilo. O filho de Leonardo ganhou da esposa, a influenciadora Virginia Fonseca, um avião particular para chamar de seu. Apesar da comoção que o presente gerou na web, o artista não é o único famoso brasileiro a ter um avião.

Ainda no universo da música sertaneja, Gusttavo Lima, apelidado pelos fãs de Embaixador, também possui uma própria aeronave. O cantor tem um bimotor executivo de médio porte chamado Cessna Citation III, que comporta até 11 passageiros e consegue voar cerca de 3.500 km. Um modelo usado do avião custa cerca de US$ 2,5 milhões.

A dupla Fernando e Sorocaba também resolveram ter um avião próprio para dar conta dos inúmeros compromissos. Os dois têm um modelo chamado King Air C90b, que é bimotor turboélice que consegue voar cerca de 1.700 km. A aeronave pode transportar até sete passageiros e custa aproximadamente US$ 1,8 milhão.

Outro sertanejo que também comprou um avião próprio foi Luan Santana. O artista tem um modelo Cessna Citation V, um avião executivo bimotor turbofan que tem capacidade para levar até oito passageiros, conseguindo sobrevoar cerca de 2.300 km. Um exemplar usado da aeronave custa em torno de US$ 1,8 milhão.

Além deles, o apresentador Luciano Huck também possui um jatinho próprio. Ele é dono de um Beechcraft Hawker 200 Premier I, um monoplano bimotor que consegue acomodar até 7 passageiros, com autonomia de 2.100 km. Um modelo usado custa em torno de US$ 2,1 milhões. Segundo o site Quem, Huck também deixa a aeronave disponível para fretamento.

O jogador e craque do time Paris Saint Germain Neymar é outro nome que também tem o próprio avião particular. O mais novo papai de 2023 possui um modelo Cessna Citation Sovereign, que consegue comportar até 12 passageiros e sobrevoar uma distância de 5.200 km. O avião custa em torno de US$ 18 milhões.

Outros nomes como Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Roberto Carlos, Ronaldo, Wesley Safadão e até mesmo bilionários brasileiros como Jorge Paulo Lemann, Luciano Hang e Abílio Diniz também são famosos que possuem aviões próprios. Confira a seguir cliques de alguns famosos com suas aeronaves.

