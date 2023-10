Além de Ronaldo, veja 10 celebridades que se casaram várias vezes

Ronaldo se tornou assunto após partir para o 4º casamento; ex-jogador oficializou união com a modelo Celina Locks

Ronaldo Nazário (47) se tornou assunto ao celebrar seu casamento com a modelo Celina Locks (32), na última sexta-feira, 29, em um evento que durou três dias. Esta é a quarta vez que o ex-jogador de futebol se casa. Veja a seguir outras 10 celebridades que também se casaram várias vezes.

Gretchen, por exemplo, se casou 14 vezes a mais do que Ronaldo . A rainha do rebolado subiu ao altar pela 18ª vez no ano de 2020, quando oficializou a união com o músico Esdras de Souza, com quem está casada até hoje.

O cantor Fábio Jr. também entra para a lista. Pai de grandes nomes como Fiuk e Cleo, o artista já se casou sete vezes. Atualmente, ele está casado desde 2016 com a bancária Maria Fernanda Pascucci, com quem já declarou que não pretende ter mais filhos.

O jornalista Pedro Bial também entra na lista de celebridades que se casaram diversas vezes. Em seus cinco casamentos, ele já oficializou a união com as atrizes Fernanda Torres e Giulia Gam, a jornalista Renée Castelo Branco e a produtora de cinema Isabel Diegues. Ele é casado desde 2015 com a consultora de moda Maria Prata.

Assim como ele, o empresário Roberto Justus também teve cinco casamentos, dentre eles, com nomes como Adriane Galisteu e Ticiane Pinheiro. Hoje, ele é casado com a influenciadora digital Ana Paula Siebert, com quem teve sua filha caçula, Vicky.

A apresentadora Ana Maria Braga se iguala ao jogador Ronaldo no número de casamentos. Seu casamento mais recente foi com o francês Johnny Lucet, celebrado em 2020. Porém, a relação chegou ao fim cerca de um ano depois.

Recém-separada de André Gonçalves, peão de A Fazenda 15, a atriz Danielle Winits também se casou bastante vezes. Antes da união com o ator, que se iniciou em 2016 e teve seu término neste ano, a artista foi casada com Cássio Reis e Jonatas Faro. Além dela, nomes como Pelé, Susana Vieira, Daniella Cicarelli e Claudia Raia também se casaram três vezes.