Além de Laís Caldas e Gustavo, outra ex-BBB noivou em 2023; saiba quem

Laís Caldas e Gustavo Marsengo anunciaram o noivado neste domingo, 24; além do casal de ex-participantes outra ex-BBB também noivou neste ano

O casal de ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo encantou os fãs neste domingo, 24, ao mostrar registros do pedido de casamento. Porém, neste ano, os dois não foram os únicos ex-participantes do reality global a noivar.

No fim do mês de agosto, a médica e influenciadora digital Marcela McGowan surpreendeu os seguidores ao compartilhar a mudança de status no relacionamento com a cantora Luiza Martins. A ex-BBB e a musicista publicaram fotos em suas redes sociais para anunciar o noivado.

"Vamos casar! Quando conheci a Lu, um dos primeiros planos foi levar ela para conhecer o castelo do Harry Potter (ela AMA o filme)! E foi nesse cenário aí que ela me surpreendeu com o pedido mais doce do mundo", escreveu McGowan, na época.

Leia também: Apaixonados, ex-BBBs Gustavo e Laís já falavam sobre casamento; relembre

"Nosso amor é tudo que um dia idealizei viver! Então, sim, meu amor! Sim para tudo com você! Sim todos os dias da minha vida! Te amo, minha noiva", completou ela. A médica ficou conhecida ao participar da 20ª edição do BBB, a primeira que teve a dinâmica dos grupos Camarote e Pipoca.

As duas estão juntas há mais de dois anos. Marcela já contou, em entrevista ao Gshow, que ficava com mulheres desde os 15 anos, porém, Luiza foi a primeira namorada exposta para a família e amigos. Durante sua passagem pelo reality, ela chegou a se envolver com o modelo Daniel Lenhardt.

Gustavo e Laís se conheceram durante o confinamento da 22ª edição do BBB. A médica entrou tradicionalmente na dinâmica, e criou uma aliança com Jade Picon e Bárbara Heck. Já Gustavo foi um dos escolhidos pelo público para entrar no programa, após passar pela Casa de Vidro.

"Por mim, esse pedido já poderia ter sido feito muito antes, nunca foi falta de vontade, ou incerteza do que eu queria. A única dúvida que eu tinha era de como e quando fazê-lo", escreveu o engenheiro em seu perfil do Instagram.

CONFIRA O PEDIDO DE CASAMENTO DE GUSTAVO MARSENGO E LAÍS CALDAS: