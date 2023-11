Ex-BBB Gustavo Marsengo avalia possibilidade de abrir a relação com Laís Caldas

Em um relacionamento sério com Laís Caldas, o ex-BBB Gustavo Marsengo avalia a possibilidade de abrir sua relação; saiba mais!

O ex-BBB Gustavo Marsengo é o último romântico! O advogado e influenciador digital está namorando a também ex-BBB Laís Caldas, e decidiu abrir alguns detalhes de seu relacionamento ao público. Em entrevista ao colunista Kadu Brandão, do IG, o gato foi sincerão ao falar sobre abrir o seu namoro com a médica e aderir à poligamia.

Na conversa, ele negou a possibilidade deles se relacionarem com outras pessoas. "Zero chances!", disse ele, que ainda mandou um recado sobre o assunto. "Quer poligamia? Vai buscar longe", disparou. Nas redes sociais, os internautas se divertiram com a declaração de Gustavo.

"Pouco se fala sobre como doutora Lais Caldas foi realmente a maior vencedora do BBB 22", disse um. "A Dra. Lais Caldas escolheu o homem certo pra ela, não poderia ser mais perfeito", declarou outro. "Todos nós queríamos ser a Dra. Lais Caldas", confessou mais um.

Durante a entrevista, Gustavo ainda falou como eles fazem para manter a sua relação mesmo após o reality show. "Não existe fórmula para um relacionamento estável. Acredito que a grande questão seja a vontade de ambas as partes. Os dois tem que estar no mesmo momento de vida, com os mesmos objetivos. Claro que terão dias difíceis e brigas. Isso é normal em qualquer relação humana, mas uma dica que eu dou é não briguem à toa, só dentro do reality, façam as pazes rápido", contou.

Laís Caldas desabafa sobre morte de influencer, Luana Andrade

Na última terça-feira, 7, a ex-BBB Laís Caldas fez um desabafo em suas redes sociais após a morte da assistente de palco Luana Andrade, aos 29 anos, devido a uma parada cardiorrespiratória após uma lipoaspiração no joelho. A médica, que passou pelo mesmo procedimento após sofrer uma série de ataques sobre seu corpo, decidiu abordar sobre o assunto para seus seguidores.

"Vi agora o que aconteceu com a influencer Luana, que tristeza, meu Deus. Estão me marcando nas páginas dizendo que foi por causa de uma lipoaspiração nos joelhos! E em um reels que eu postei esses dias eu fui bombardeada, atacada, justamente por causa do meus joelhos! Tentei levar tudo na brincadeira e fiz um novo reels tampando os joelhos!", escreveu Laís, que é apenas 2 anos mais velha que Luana.

Ela disse que Luana pode ter recorrido à lipo por ter sido alvo de comentários sobre seu corpo. "As pessoas têm que aprender a não apontar os defeitos nos outros; se não tem nada para agregar, guarde para você a maldade que está pensando! Provavelmente, ela fez a lipo nos joelhos porque já deve ter sido atacada também!", apontou.

"Antes de fazer um comentário ruim, olhe para você, imagina um monte de pessoas apontando os seus "defeitos" no seu corpo, ia gostar?! A maioria dos comentários são de mulheres, depois querem falar de empatia, sororidade e que não precisava ter feito a cirurgia! Desculpa o desabafo! Que Deus conforte o coração de todos os familiares, amigos e namorado! Meus sentimentos", finalizou Laís.