Apaixonados, ex-BBBs Gustavo e Laís já falavam sobre casamento; relembre

Gustavo Marsengo e Laís Caldas estão juntos desde o BBB 22 e têm divido momentos apaixonados com os fãs

Juntos desde que saíram do BBB 22, o casal Gustavo Marsengo e Laís Caldas seguem deixando os fãs encantados com cada notícia envolvendo o relacionamento entre eles. Super apaixonados, os dois já revelavam que estavam se preparando aos poucos para o casamento entre eles.

No ano passado, enquanto eles ainda tinham meses de namoro, os dois comentaram que já estavam pensando na lista de convidados e dos padrinhos para o futuro casamento entre eles. Na época, a goiana confessou que os padrinhos serão pensados com muita delicadeza.

“Padrinhos é uma coisa muito íntima. Então, por enquanto, penso só em família. Mas temos amigos desde o BBB que compartilharam dessa história, desde o início e que estão sempre com a gente. Existe chance! Grandes chances dele convidar eles como padrinhos”, disse ela em entrevista ao Em Off.

Em seguida, a moça abriu o coração a respeito da ligação com os antigos colegas de confinamento e garantiu que eles deveriam fazer parte do evento. Segundo Laís, o programa da TV Globo faz parte da história do casal e os colegas também.

“Eu falo que do BBB um dos maiores presentes, além do Gustavo, foram meus fãs e seguidores. Estão comigo, são fieis e eu sou fiel a eles. Sempre falo que jamais vou soltar a mão deles, assim como eles estão sempre com a gente. São especiais demais na minha vida! Amo muito e eles sabem disso. Um beijo grande e abraço apertado em cada um”, afirmou.

Neste domingo, 24, Gustavo surpreendeu a todos ao fazer um pedido de casamento oficial para Laís em meio a confraternização de Natal. Durante a ceia com a família da moça, ele se ajoelhou e fez o pedido na frente de todos.

Abraçados, os dois caíram no choro enquanto eram aplaudidos pelos familiares. Com o pedido especial, a noiva disse o tão desejado ‘sim’ e eles estão noivos! Nas redes sociais, o rapaz falou sobre a decisão de ficar noivo.

"Meu amor, desde os primeiros dias ao seu lado, eu já tinha certeza que você seria a mulher da minha vida!! Já sabia que iria te proteger, respeitar e amar para todo o sempre. Por mim, esse pedido já poderia ter sido feito muito antes, nunca foi falta de vontade, ou incerteza do que eu queria. A única dúvida que eu tinha era de como e quando fazê-lo. Mas depois que decidi passar o natal com sua família, resolvi aguardar este momento. Afinal, quando casamos com uma pessoa, também casamos com a família dela. E já não dava para esperar muito tempo, se não o seu bigode ia vir puxar meu pé a noite. Brincadeiras a parte, Infelizmente não conheci meu sogro a tempo, mas tenho certeza que não poderia escolher parentes melhores dos que você me deu. E que seu Augusto lá de cima irá abençoar esta união", disse ele.