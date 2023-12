Além de Jojo Todynho: confira famosos que impressionaram com mudança após perda de peso

Jojo Todynho chamou a atenção da web ao compartilhar fotos de antes e depois de emagrecer 33 quilos

Jojo Todynho chamou a atenção da web no último domingo, 10, ao compartilhar fotos nas redes sociais de antes e depois de emagrecer 33 quilos. A artista passou por uma cirurgia bariátrica em agosto e vive uma rotina de treinos e cuidados com a saúde. Além de Jojo Todynho , confira outros famosos que impressionaram com mudança após perda de peso.

Maiara, da dupla com Maraisa, também passa por um processo de emagrecimento e revelou que já perdeu 23 quilos, em entrevista ao portal Leo Dias. "Tinha que melhorar a autoestima, hoje estou voando e me sentindo super bem. Faz a diferença pelo meu trabalho. Amo cantar e estava sentindo que precisava [emagrecer] para ter uma resistência melhor no palco. Ajuda o físico bem condicionado e até nas cordas vocais", refletiu a cantora sobre os efeitos da mudança de peso .

Faustão é outro famoso que chamou a atenção da web com a perda de peso . O apresentador, que já passou por uma cirurgia bariátrica em 2009, emagreceu 24 quilos em 2021 após o tratamento de um edema linfático que causava a retenção de líquidos. "Descobri lá com a galera do hospital Albert Einstein que eu estava com 26 quilos em líquido e tirei. [...] Quando voltei ao ar, os caras falaram 'que milagre é esse? Esse cara esvaziou?'", contou durante o Domingão do Faustão.

Leandro Hassum ainda chamou a atenção dos internautas após perder mais de 60 quilos, depois de realizar uma cirurgia bariátrica em 2014. Nas redes sociais, o humorista compartilha reflexões sobre a importância de cuidar da saúde. "Quero me parabenizar por estar cuidando da minha doença obesidade durante todo esse tempo. Não foi e ainda não é fácil lidar com as críticas, comparações, pessoas duvidando das minhas capacidades pessoais e também profissionais. Passei e ainda passo poucas e boas", escreveu em 2022.