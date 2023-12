Após eliminar 23 kg, Maiara exibe silhueta fininha e choca

Cantora Maiara exibe curvas mais magras em vestidinho branco recortado após treinos e cirurgias; veja como a irmã de Maraisa está

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, chocou com sua transformação nos últimos meses. Após cirurgias e muito treino, a famosa está exibindo o resultado as mudanças em fotos em sua rede social. Neste domingo, 11, ela fez isso.

Usando um vestido branco recortado, de modelo curtinho e colado ao corpo, a sertaneja ostentou sua silhuete bem fininha. Após eliminar cerca e 23 kg, a artista impressionou os fãs com sua nova aparência.

"Look all white para cantar com meus amores de Curitiba/PR. Obrigada por todo carinho e amor de sempre, vocês são especiais! Espero voltar logo", disse ela na legenda. Nos comentários, ela refcebeu elogios. "Linda demais", admiraram. "Cada dia mais maravilhosa", babaram outros.

Em entrevista ao colunista Leo Dias, Maiara contou que já emagreceu 23 quilos e notou uma grande mudança em seu corpo. “Tinha que melhorar a autoestima, hoje eu estou voando e me sentindo super bem”, contou ela, e completou: “Faz a diferença pelo meu trabalho. Eu amo cantar e eu estava sentindo que eu precisava [emagrecer] para ter uma resistência melhor no palco. Ajuda o físico bem condicionado, até nas cordas vocais ajuda”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maiara (@maiara)

O que Maiara falou sobre o fim do namoro?

A cantora Maiara, da dupla com Maraísa, anunciou que está solteira novamente. Ela terminou o namoro de poucos meses com o cantor Matheus Gabriel. Os dois assumiram o romance em junho deste ano durante um passeio de balão após rumores de affair. Porém, o namoro chegou ao fim agora em outubro.

Por meio do seu Twitter, a estrela contou que eles decidiram se separar sem brigas e sem traição. "Boa noite gente... Hoje não está sendo um dia fácil pra mim... Quando se fala em encerrar ciclos acho que não deve ser fácil pra ninguém... Eu e o Matheus não somos mais um casal... Mas seguiremos com a nossa amizade e respeito acima de tudo... Tenho muita gratidão! Por favor respeitem nosso término... Nosso tempo... Quero dizer que, independente de qualquer coisa, ele é uma pessoa maravilhosa que está batalhando a carreira dele e merece o máximo de respeito do mundo... Espero que entendam... É que nos apoiem nesse momento difícil!", disse ela.

E completou: "Outra coisa não criem conspirações, enredos... Enfim inverdades sobre o tempo do nosso relacionamento... Não houve traição... Não houve brigas... Não houve nada demais! Só que nós decidimos seguir nossas vidas por caminhos diferentes...".

Inclusive, Maiara colocou um ponto final nos rumores de que poderia voltar para um ex-namorado - vale lembrar que ela já viveu um romance entre idas e vindas com o cantor sertanejo Fernando Zor. "Não existe outra pessoa da minha parte, penso que por parte dele também não, não existe possibilidade nenhuma pra nenhum ex (estou dizendo isso porque inventaram um monte de conspirações totalmente paranoicas e mentirosas que eu estaria voltando pra um ex, que existiria outra pessoa). Não existe possibilidade nenhuma de eu voltar pra algum ex meu... Ou seja estou solteira, sozinha, sem querer "voltar pra traz" e nem no momento de "seguir em frente". Estou comigo, comigo mesmo... E isso já está me bastando... Preciso desse meu tempo... Espero que entendam...", declarou.

Por fim, ela agradeceu pelo carinho dos fãs. "Beijos! E obrigada pelo carinho de todos... Espero que nos entendam... Paz, Luz e Amor pra todos vocês! E obrigada pelo carinho que sempre tiveram por mim... Falo que meus fãs são os melhores do mundo por isso... Porque vocês me dão tudo que numa hora dessas eu preciso! Amo vocês eternamente", escreveu.