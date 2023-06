Além de Fiuk, outros atores já revelaram salário chocante de Malhação; relembre

Diversos atores além de Fiuk já desabafaram sobre drama financeiro que passaram no início da carreira na TV Globo

Fiuk (32) se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nesta quarta-feira, 7, após revelar que não recebia um salário tão alto na época que estrelou Malhação ID. O artista não foi o único a falar sobre o assunto, outros atores também já chocaram com o mesmo desabafo.

“Uma curiosidade sobre Malhação é que eu era o protagonista máximo da parada e eu ganhava R$ 1,5 mil por mês, ao contrário do que todo mundo pensa. E o negócio era punk”, disse ele.

Fiuk afirmou que, apesar do baixo salário, acabou que a produção foi importante para ele ganhar visibilidade e triplicar seu faturamento. “Mas é claro, as coisas foram mudando, porque me deu uma visibilidade irada. Tudo foi acontecendo, mas o comecinho ali era sinistro”, contou o filho do cantor Fábio Jr.

No ano passado, o ator Iran Malfitano, que também já protagonizou Malhação, disse que não era tão bem remunerado como muitas pessoas acham. Durante sua passagem por A Fazenda 14, ele abriu a situação para um colega: "Quando eu fiz protagonista, há 20 anos, de Malhação, o meu salário era de 1.800 reais".

Felipe Titto também já confessou que seu salário não era tão diferente quanto o de Iran Malfitano. Ele disse que a tabela de valores muda de acordo com o personagem ou para os atores que estão na trama.

"Fiz um teste para ‘Malhação’ e passei, em que eu era um personagem cômico, o que também é um ponto negativo na época, porque não tinha rede social, e o cômico não fazia dinheiro, quem fazia dinheiro eram o vilão e o galã, [por serem] mais abrangentes para monetização. E aí, mano, o salário que eu tinha era aquilo, ganhava R$1.500 por mês", disse ele, em entrevista ao podcast Ticaracatica.

Outro detalhe exposto por Titto, é que, mesmo após anos de carreira, ele não chegava a receber um salário astronômico. Em Avenida Brasil, exibida originalmente em 2012, ele tinha um salário de 5 mil reais.