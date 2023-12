A jornalista Aline Midlej surpreendeu a web na última segunda-feira, 4, ao ter tatuagem gigante nas suas costas exposta

Aline Midlej, âncora na GloboNews, surpreendeu a web na última segunda-feira, 4, ao ter a tatuagem nas suas costas exposta pelo marido, Rodrigo Cebrian, nas redes sociais. O diretor publicou uma foto da amada para celebrar o aniversário de casamento e chocou a web com o desenho de flores e folhas que ocupa grande parte das costas da jornalista. Além de Aline Midlej, veja quais famosos tem tatuagens gigantes escondidas.

Assim como Aline Midlej, Zilu Godoi tem uma tatuagem que ocupa grande parte de suas costas. Em traços delicados, o desenho apresenta flores e ramos que contornam as costas e vão até os seios da apresentadora. Apesar de estar em um local escondido, a tatuagem já ganhou os holofotes da mídia em publicações da empresária nas redes sociais.

Isis Valverde também apostou nas tatuagens grandes para fazer uma homenagem para sua profissão. Em 2009, a atriz decidiu tatuar o desenho de duas máscaras de teatro trocando um beijo em um local estratégico. A figura fica na região das costelas da artista e pode ser vista em cliques raros. Além do desenho, Isis Valverde também tem outras tatuagens.

Com diversas figuras tatuadas no corpo, Cleo Pires é outra famosa que também tem um desenho enorme escondido. A tatuagem escolhida pela artista para estampar seu cóccix foi a figura de um dragão, que ocupa grande espaço da parte do corpo da artista e vai de um lado ao outro do quadril.

Leia também: Ticiane Pinheiro se declara para César Tralli e celebra companheirismo: "Amo muito"