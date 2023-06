Agatha Moreira revive câmera retrô e compartilha registros feitos em dia de praia

Atriz Agatha Moreira compartilha vídeos feitos através de câmera retrô durante passeio pela praia

Nesta quarta-feira, 28, a atriz Agatha Moreira decidiu trazer um pouco de nostalgia para a internet! Usando uma câmera retrô, a artista fez alguns registros de um dia de praia ao lado do namorado, o ator Rodrigo Simas. Aproveitando o calor carioca na Barra da Tijuca, o casal de atores entrou no mar, renovou o bronzeado, bebeu água de coco e muito mais.

“Testando os vídeos da cybershot na praia ontem”, escreveu a atriz, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Os registros foram feitos pela icônica câmera Cyber Shot, que foi sucesso nos anos 2000.

Usando um biquíni preto e completando o look com um boné e óculos escuros, Agatha deixou à mostra seu corpão de dar inveja enquanto tomava sol de mãos dadas com o namorado, que estava de bermuda. Durante o dia de muito sol, os pombinhos fizeram de tudo possível na praia, como aproveitar o mar, comer milho verde e trocar alguns carinhos.

Os comentários foram inundados de elogios para a artista. “Ficou incrível", "Estupenda", "Vocês são demais”, “Essa época era tão legal né”, “Amei”, “Arrasou”, são apenas algumas das mensagens que podem ser vistas na postagem. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Agatha Moreira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Agatha Moreira (@agathaamoreiraa)

Agatha Moreira fala sobre sua personagem em Terra e Paixão

Em entrevista na CARAS Digital, Agatha Moreiracontou mais detalhes sobre a sua vilã Graça na novela Terra e Paixão. "Acho que ela acaba metendo os pés pelas mãos e o que ela faz, ela acredita, de verdade, que é para o bem dela, para o bem do Daniel, para o bem do outro, que vai ser melhor assim. Não a vejo fazendo uma maldade pensando que aquilo é de uma forma maldosa", confirmou.

Além disso, ela declarou estar expandindo os horizontes na música sertaneja com a personagem, apesar de já ser fã das vozes femininas do gênero. "Eu confesso que sou muito fã do sertanejo feminino, mas estou abrindo todo um horizonte para o masculino, tirando o sertanejo antigo, que a gente sempre gosta. 'Evidências' a gente canta com as vísceras", declarou Agatha Moreira. Além das músicas sertanejas, a atriz ainda revelou que escutou outras coisas para entrar na personagem de Terra e Paixão. "Ouvi muitos podcasts agropecuários para pegar o sotaque, porque eu sempre fico muito desesperada", compartilhou.